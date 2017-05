Send til din ven. X Artiklen: Vi bor i en landsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi bor i en landsby

Vestegnen - 14. maj 2017 kl. 07:58 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang er hendes indlæg inspireret af en bemærkning, der faldt ved en pigefødselsdag. Her er hendes indlæg:

Læs også: Lyt til beboerne på Vestegnen

For noget tid siden var jeg til pigefødselsdag hos en af mine veninder. Jeg kendte ikke så mange af de andre gæster, men heldigvis viste det sig, at der var en del andre piger, som også var fra Vestegnen. Og jeg indrømmer gerne, at det gør det lidt nemmere at få snakken i gang, fordi vi kommer med en fælles referenceramme. De kender alt til Brøndby - også fordommene. De ved godt, at det ikke altid er sandt, det der vises i medierne (modsat en anden gæst, som spurgte ind til mange af 'de sædvanlige emner').

Aftenen endte sådan, at jeg fik en kørelejlighed hjem med en af pigerne fra Vestegnen. Da hun var tæt på mit hjem, sagde hun også 'det er lidt som en lille landsby, at bo her ikke?' og hun har jo så absolut ret. Det er mange små 'landsbyer' der tilsammen udgør Vestegnen. Vi er ikke en homogen masse, der bare er til at skære over én kam og Vestegnen og dens opbygning er meget forskellig fra andre steder i landet.

Vi agerer som landsbyer. Vi bekymrer os om hinanden og tager hånd om hinanden. Jeg oplever altid en stor velvillighed til at gøre noget godt og til at hjælpe. Vi vil gerne deltage i de begivenheder, som er i området. Jeg selv deltager over et år i flere forskellige begivenheder/events på Vestegnen. Det kan være alt lige fra løb, debataftener, åbent hus på genbrugsstationen, julearrangementer, forårsmarked og loppemarkeder. Der er altid mange mennesker af sted og folk er glade. Det kan mærkes, at dem der deltager gerne vil fællesskabet på Vestegnen.

Der er et hav af begivenheder i vores område og faktisk er det sjældent at arrangementer bliver aflyst. Det gode er, at der er noget for enhver smag. Plus at man selv kan bestemme, hvor meget man orker at deltage i fællesskabet. Jeg kan have dage, hvor jeg har masser af tid og der er tid til en sludder med naboen og måske endda en kop kaffe. Andre dage kan jeg nøjes med at nikke hej til de andre på bibliotekets læsesal og så fordybe mig i et blad eller en avis i de gode stole.

Jeg er glad for Vestegnen. Det er jo ikke noget nyt, men noget af det jeg sætter størst pris på, er hvordan vi agerer overfor hinanden og involverer os i hinanden. Det er absolut én af de ting, jeg er stolt over at fortælle videre, når jeg er ude til f.eks. en pigefødselsdag.

relaterede artikler

Livet på Vestegnen: En erkendelse 10. april 2017 kl. 09:54

Er på den rette hylde 03. april 2017 kl. 06:47

Livet på Vestegnen: Længes efter forår 16. marts 2017 kl. 10:28