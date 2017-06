Se billedserie Ronja på syv år er en Berner Sennen og ejes af Peter Foldgast fra det nye hundenetværk. Privatfoto

Vestegnsvovser får nyt netværk

Vestegnen - 24. juni 2017

Snart er det muligt at passe en hund, selvom man ikke selv er hundeejer eller at få hjælp til at gå tur med hunden, fordi man som hundeejer selv er forhindret i det.

Ideen bag det nyoprettede Hundenetværk er, at få hundeejere og hundesøgere til at mødes, sådan at hunde kan blive passet eller luftet af andre hundeinteresserede end den nærmeste familie.

Bag initiativet står en gruppe mennesker fra Vallensbæk, Høje-Taastrup og Albertslund, som består af både hundeejere og hundeinteresserede mennesker. Netværkets opstart sker i Vallensbæk den 25. juni kl. 10-12, hvor de fremmødte blandt andet går en tur på omkring to kilometer rundt om Tueholm Sø med mødested på pladsen foran Spisestedet Mosen på Rendsagervej.

Som hundeejer kan det være, at man har brug for hjælp til at lufte sin hund i hverdagen, eller at man er forhindret i at gå tur med sin hund i en periode. Det kan også være man ønsker hjælp til pasning af hunden i en ferie eller en weekend, eller simpelthen søger én at følges med på tur en gang i mellem.

Som hundesøger kan det være, at man ikke selv har hund eller er tidligere hundeejer og ønsker at gå tur med en hund. Måske går man og overvejer at få hund, men vil gerne undersøge noget mere inden anskaffelsen. Det kan også være man blot vil hjælpe en hundeejer.

Ide fra coach-uddannelse

Det er Nadja Frandsen fra Vallensbæk, der sammen med resten af gruppen står bag initiativet.

Nadja Frandsen har en gammel drøm om at oprette en hundepension - men nu bliver det et hundenetværk i første omgang.

Ideen om et hundenetværk er undfanget som led i hendes uddannelse som team coach, hvor alle deltagerne på uddannelsen skal iværksætte en pro bono idé i en gruppe.

»Idéen om et hundenetværk opstod under min master coach-uddannelse, hvor opgaven er at samle et team, der samarbejder om at stå for et »giv det videre«-projekt. I den sammenhæng vil vi i gruppen gerne lave noget nærværende og relationsskabende. Vi har talt om ensomhed og hvordan man får noget ud af hinanden i et gensidigt fællesskab,« fortæller Nadja Frandsen, der selv ejer hunden Marcella på fem år, som er en blanding af dværgpinscher og chihuahua.

Teamets vision er at inspirere til fællesskab.

Ejer og søger mødes

Gruppen bag Hundenetværk har oprettet en facebook-gruppe, som man kan finde ved at søge på »Hundenetværk«. Gruppen har i skrivende stund golden retrieveren Alvin som coverbillede. Men da der også skal være god kemi mellem hunde, hundeluftere og hundesøgere, starter gruppen officielt op med gåturen i Vallensbæk, så man ser hinanden ansigt til ansigt. Ved ankomsten får man udleveret et skilt, så det tydeligt fremgår, om man er hundeejer eller hundesøger.

Den direkte adresse til facebook-siden er https://www.facebook.com/groups/1447748688621341/ - her kan man læse mere om arrangementet og kommunikere direkte med andre medlemmer af netværket.