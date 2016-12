Vestegns-udstilling modtager stor støtte

Kroppedal Museum, der ligger i Vestskoven på grænsen mellem Taastrup og Albertslund, og som dækker en række kommuner på Vestegnen, har fået støtte som led i det landsdækkende projekt Historier om Danmark, der er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen om at udbrede borgernes kendskab til deres egen og fælles historie i hele 2017. Historier om Danmark er støttet af Nordea-fonden, der sammen med Slots- og Kulturstyrelsen har bevilliget fem millioner kroner til 13 nye formidlingsaktiviteter. Projektet »99 gange Vestegnen« er en af dem.

»Historier om Danmark rækker ud i hele landet og inviterer alle til at møde og engagere sig i vores fælles kulturarv. Vi er glade for, at så mange museer - store som små - vil være med til at kaste frisk lys på Danmarkshistorien. Det styrker vores fællesskab, og for Nordea-fonden er fællesskabet nøglen til det gode liv,« fortæller Mogens Hugo, der er bestyrelsesformand i Nordea-fonden.