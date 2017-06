Der er udsigt til blødere vand i Brøndby Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Vestegns-kommune får blødt vand til efteråret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vestegns-kommune får blødt vand til efteråret

Vestegnen - 22. juni 2017 kl. 07:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby er et af de områder i landet, hvor der er allermest kalk i vandet - til gene for forbrugerne, der døjer med kalk i husholdningsmaskiner og på fliser.

Mange Brøndbyborgere ser derfor frem til at få blødere vand fra det nye blødgøringsanlæg på Brøndbyvester vandværk. Igennem de sidste måneder er anlægget blevet tjekket grundigt igennem, og inden for et par måneder er det klar til at levere blødere vand til Brøndby. Det oplyser HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

»Det nye anlæg kører helt, som det skal, og vi samarbejder tæt med Brøndby Kommune om at få de sidste ting på plads, så vi kan gå i gang med at sende blødere vand ud til borgerne,« siger Frank Brodersen, direktør for Miljø & Samarbejder i HOFOR.

Allerede nu er det aftalt mellem HOFOR og Brøndby Kommune, at 18. september 2017 bliver den dag, hvor Brøndbyborgerne for første gang kan lukke op for det blødere vand. I september bliver der derfor gennemført en informationskampagne for at gøre opmærksom på ændringen. Blandt andet vil alle borgere få direkte besked pr. brev og sms.

»Informationskampagnen skal især gøre opmærksom på, at man skal bruge mindre vaskepulver og sæbe, når der er mindre kalk i vandet,« siger Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

»Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på at mindske forbruget af sæbe og rengøringsmidler, så det passer til blødere vand. Derved får vi den størst mulige miljøgevinst til gavn for alle.«

Vandet i de fleste kommuner i Storkøbenhavn er hårdt, og planen er, at alle HOFORs vandværker skal have blødgøringsanlæg.