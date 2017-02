Knap 19.000 elever på Vestegnen er tilmeldt til kampagnen Uge Sex, som organisationen Sex og Samfund står for. PR-foto

Vestegns-elever deltager i Uge Sex: Er det ok at sende nøgenbilleder?

Vestegnen - 07. februar 2017 kl. 18:13 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og unge, der kender egne og andres rettigheder - fx retten til at bestemme over egen krop - er bedre til at skabe stærke fællesskaber, hvor alles rettigheder respekteres.

Sex & Samfund stiller med årets undervisningskampagne skarpt på børn og unges online/offline rettigheder i forhold til krop, køn og seksualitet. I alt er 18981 børn og unge fra Vestegnen tilmeldt Uge Sex 2017, hvor der bliver stillet skarpt på børn og unges rettigheder online og offline.

»Mange børn og unge kender ikke deres egne og andres rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet. Men alle har brug for at vide, hvad der ligger i retten til at bestemme over egen krop, retten til privatliv og retten til sundhed. Det er vigtigt at vide, at man har nogle helt klare rettigheder, og at de også gælder i forhold til vores online-liv,« siger Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund.

Flere undersøgelser bekræfter, at børn og unges kendskab til egne og andres rettigheder halter.

»Med Uge Sex 2017 ønsker vi at øge børn og unges viden om de seksuelle rettigheder. Samtidig skal undervisningen styrke elevernes evne og motivation til at handle i situationer, hvor egne eller andres rettigheder overtrædes,« siger Marianne Lomholt

Uge Sex vil blandt andet have fokus på deling af billeder, sexsygdomme og rettigheder på digitalt og i den virkelige verden. Det er vigtigt, at børn og unge skal vide, at det er rettigheder, der gælder både på de sociale medier og i den fysiske verden, og at kende de rettigheder er en vigtig forudsætning for at kunne handle, hvis man oplever, at egne eller andres rettigheder og grænser overtrædes.

Med årets tema i Uge Sex vil Sex & Samfund styrke børn og unges evne og vilje til at handle i situationer, hvor de oplever, at egne eller andres rettigheder overtrædes.

Ok at sende nøgenbilleder?

Marianne Lomholt peger på, at børn og unge oplever mange dilemmaer og udfordringer i forhold til krop, køn og seksualitet i deres hverdag - er det ok at sende nøgenbilleder videre på telefonen; hvad gør man, hvis andre overskrider ens grænser; hvordan er man fx en god kæreste; hvad gør jeg, hvis min partner ikke vil bruge kondom?

»Evnen til at kunne håndtere de dilemmaer - og dermed at kunne passe på sig selv og hinanden - har en afgørende betydning for børn og unges sundhed, trivsel og evne til at indgå i stærke relationer. Det er uanset, om det handler om krænkende billeddeling eller brug af prævention,« siger hun.

Undervisningsminister Merete Riisager støtter op om kampagnen.

»Uge Sex er en vigtig kampagne, og jeg er glad for, at Sex & Samfund i år sætter fokus på unges rettigheder på nettet. Alt for mange får delt nøgenbilleder og sexvideoer mod deres vilje, og derfor er det vigtigt, at de unge lærer at respektere andres grænser. Det er også grunden til, at der i efteråret blev offentliggjort et etisk kodeks, som skal hjælpe både lærere, elever og forældre med at forebygge og håndtere sager om deling krænkende materiale på nettet, siger Merete Riisager.

Uge Sex 2017 kører hele ugen på Vestegnen og i resten af landet på skoler og ungdomsuddannelser.