Vestegns-bokser mod hardhitter

29. december 2016

Albertslund-bokseren Patrick Nielsen er tilbage i aktion efter lidt over et års pause og første udfordring for supermellemvægteren er den 29-årige colombianer, Beibi Berrocal, der har vundet 16 ud af sine 17 sejre på knockout.

Kampen bokses 21. januar i Struer.

Berrocal er verdensrangeret hos WBC og er ligesom Nielsen højrefods-bokser.

»Sydamerikanske boksere er altid nogle hårde typer, og de kommer altid for at vinde. Han kan slå hårdt, han vil kæmpe, men han kommer ikke til at ryste mig,« lyder det fra Patrick Nielsen.

25-årige Nielsen ser frem til at komme tilbage i ringen.

»I de sparringer jeg har haft, kan jeg mærke, at jeg er blevet mere bevægelig og mere sulten. Så for mig er det perfekt, at jeg skal møde en modstander, der kommer meget frem. Jeg har så meget opsparet energi, at det kommer til at slå gnister, når jeg slipper det hele løs. 2017 skal være mit år, og det skal begynde med et brag!«

»Pausen har været lang, men den har også været god, da jeg har fået muligheden for at arbejde på nogle nye ting. Jeg går i ringen i Struer som en ny og bedre udgave af mig selv.«

Promotor Nisse Sauerland fortæller, at en sejr over Berrocal vil føre Nielsen frem mod større udfordringer senere på året, men advarer Albertslund-bokseren mod at tage sejren for givet.

»2016 var et frustrerende år for Patrick. Der er ingen boksere, der kan li' at være ude af ringen i så lang en periode, men nu er han tilbage, og vi forventer, at han kanaliserer denne frustration ud til en sejr, der kan bidrage til at opbygge en titelkamp senere på året,« siger Sauerland.

»Men han kan ikke tillade sig at hvile på laurbærrene. Berrocal er en farlig puncher og som alle andre sydamerikanske boksere, vil han kæmpe for sejren. Dette er en vigtig test for Patrick, og én han skal vinde med stil,« tilføjer Sauerland.