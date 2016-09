Se billedserie Quizzer, værkstedsbesøg og konkurrencer. Introdagen på Next gav 8. klasserne fra Brøndby Strand Skole, Gungehusskolen i Hvidovre samt Vibeholmskolen og Gildbroskolen i Ishøj en forsmag på de mange muligheder, erhvervsuddannelserne byder på. Foto: Rune Evensen

Vestegnens unge udforsker erhvervsuddannelser

Vestegnen - 19. september 2016

En erhvervsuddannelse stiller krav til både hænder og hoved - og den rummer masser af muligheder. Sådan lyder budskabet fra en lang række af hovedstadsområdets erhvervsskoler, som netop nu holder Copenhagen Skills introdage for tusindvis af 8. klasses elever.

Derfor har cirka 100 unge fra Brøndby Strand Skole, Gungehusskolen i Hvidovre samt Vibeholmskolen og Gildbroskolen i Ishøj netop udforsket Next Uddannelse København.

Gennem oplæg, quizzer og værkstedsbesøg har eleverne fået en forsmag på nogle af de mange erhvervsuddannelser, de kan vælge efter folkeskolen, og de har også deltaget i Skills Stafetten, der er en dyst i praktiske færdigheder som at save og sømme en pyramidetrappe, samle et tastatur og sortere piller - alt sammen på tid og med heppende kammerater på sidelinjen.

»Det er spændende at komme ud og få inspiration. Det hjælper en til at tænke over, hvad man vil efter folkeskolen. Personligt vil jeg nok tage en gymnasial uddannelse, og måske kan en EUX være noget for mig, fordi jeg gerne vil kombinere det boglige med noget kreativt og praktisk,« siger 14-årige Wiktoria fra Gildbroskolen.

14.000 unge fra hele hovedstadsregionen er for tiden inviteret på introdage, der er et udstillingsvindue for de muligheder, erhvervsuddannelserne rummer. Også Next Uddannelse København i Ishøj og SoSu C i Brøndby er blandt de skoler, der får besøg. Mange unge og deres forældre og lærere ved nemlig for lidt om de mange karriereveje, og kun 14 procent af en ungdomsårgang i hovedstadsregionen vælger i dag en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

I hovedstadsregionen forventes det, at der i 2020 vil mangle cirka 7.000 faglærte inden for især industriområdet, bygge- og anlægsbranchen samt handel og kontor.

»Vi har brug for dygtige faglærte både nu og i fremtiden til at bygge vores nye hospitaler, udvikle nye apps og undersøgelser, der kan gøre det lettere at leve med en sygdom eller et handicap, og virksomhederne i hovedstadsområdet skriger efter unge inden for en lang række områder, som f.eks. byggeområdet og indenfor turisme. Jeg håber derfor, at vi kan inspirere en masse unge i 8. klasse til at se de muligheder, der ligger for deres fødder med en erhvervsuddannelse, om at tjene deres egne penge, og leve deres drømme ud i fremtiden,« siger Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden.