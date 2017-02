Vestegnens sjoveste fastelavnsfest

Cirkus skal der således til, og derfor vil det være muligt at opleve det fantastiske børne- og ungecirkus Cirkus Arcus i et særligt fastelavnsshow, som samtidig er en forsmag på deres optræden senere på året. Det sker kl. 14 efter tøndeslagningen, som finder sted kl. 13 på lejrens centrale plads.

Her sørger Hvidovre Produktionsskole for afviklingen og for slikposer til alle deltagende børn. Arrangørerne fortæller, at der vil være tønder til alle aldersgrupper, så alle kan få en chance for at blive kattekonge eller kattedronning.