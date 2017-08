Maria Rose Thyrén er afdelingsformand for Lederne København Vest. Hun oplever, at lederne i området har større fokus på den mentale sundhed. PR-foto

Vestegnens ledere har stress øverst på dagsordenen

Vestegnen - 31. august 2017

Forebyggelse af stress er den vigtigste udfordring at finde en løsning på.

Det viser en ny undersøgelse fra Lederne foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov med svar fra 150 ledere fra Høje-Taastrup, Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

63 procent af lederne mener, at der i de kommende 12 måneder bør tages et større ansvar for at forebygge stress på arbejdspladserne. På de næste pladser på listen over, hvilke områder, der skal tages et større ansvar for, kommer praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne og medarbejderes efteruddannelse, som henholdsvis 59 og 57 procent af lederne peger på.

Også når lederne bliver spurgt til, hvad de personligt vil tage et større ansvar for i det kommende år, er stress øverst på dagsordenen. 83 procent af de lokale ledere svarer, at de i »høj« eller »meget høj« grad vil tage et større personligt ansvar for at forebygge stress hos deres medarbejdere, mens 78 procent ønsker at tage et større ansvar for deres egen work-life balance.

Afdelingsformand for Lederne København Vest, der dækker ovennævnte kommuner på Vestegnen, Maria Rose Thyrén er ikke overrasket over, at stress fylder så meget hos lederne.

- Generelt oplever jeg, at der i dag er et langt større fokus på den mentale sundhed på arbejdspladserne end tidligere. Tallene her viser med al tydelighed, at stress er en udfordring, som lederne her i området ser på med stor alvor, siger Maria Rose Thyrén.

Hun oplever, at ledere efterspørger viden om stress.

- Jeg tror, at mange ledere føler, at de mangler viden om, hvordan de bedst hjælper stressramte medarbejdere og ikke mindst forebygger, at stress opstår. Stress er en kompleks problemstilling, og derfor er det vigtigt, at både virksomheder, ledere og medarbejdere får de nødvendige værktøjer til at håndtere og afhjælpe stress på arbejdspladsen, siger Maria Rose Thyrén.

Undersøgelsen er lavet forud for Ledernes pop-up butik, som åbner mandag den 11. september i City2 i Høje-Taastrup. Torsdag den 14. september er temaet i butikken netop stress, og her kan alle med interesse kigge forbi og blive klogere på, hvordan man forebygger, spotter og håndterer stress.

Øvrige temaer i ugens løb er uddannelse, frivillighed, iværksætteri og ledelse.