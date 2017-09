Vestegnens bedste i Fifa

En indledende runde i AL Cup i kulturhuset Brønden er i gang. Det hele handler om at finde Vestegnens bedste Fifa-spiller. Og for de uindviede kan det fortælles, at Fifa er et elektronisk fodbold-spil til computer, Playstation og xBox, og det er en del af rigtig mange drengeværelser. Deltagerne sætter deres eget hold, og Real Madrid er et favorithold, fordi den fysiske styrke betyder meget i Fifa.