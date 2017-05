Harald Voetmann har i forbindelse med udstillingen 99xVstgn skrevet bogen »Tingtale«, der er en hybrid mellem et udstillingskatalog og et skønlitterært værk.

Send til din ven. X Artiklen: Vestegnen til alle tider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vestegnen til alle tider

Vestegnen - 20. maj 2017 kl. 13:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som en del af den aktuelle udstilling 99xVstgn udgav Kroppedal Museum fredag bogen »Tingtale«, der er en hybrid mellem et udstillingskatalog og et skønlitterært værk.

Tingtale er et katalog over udstillingens 99 genstande, der tilsammen fortæller 15.000 års Danmarkshistorie på Vestegnen.

Det er et frit fabulerende skønlitterært værk, der tager læseren med på en rejse på tværs af tid og sted. Her er stenaldermennesket og det moderne forstadsland kun adskilt af et punktum. Her blandes fiktion og fakta til en både humoristisk og dyster fortælling om menneskets forsøg på at finde sig til rette og finde sted til alle tider. Og her udgør tekst og billeder hver sit spor som sjældent mødes direkte. Gennem digte, interviews og fortællinger, danner teksten billeder af landskab, tid og mennesker.

Det er Harald Voetmann, som selv bor på Vestegnen, der er forfatter til Tingtale.

Harald Voetmanns debutroman »Vågen« blev indstillet til både Nordisk Råds Litteraturpris og Montanas Litteraturpris, og i 2014 blev han tildelt kritikerprisen for »Alt under månen«. Han har en interesse for antikkens tankegods i kollision med nutidens rationalitet, og det præger hans bøger. Temaet kan genkendes i denne tekst fra Tingtale:

»Endeligt undsluppet det liv, vi tog en nok så lille del i, hevet ud af strøm og virvar, pålægges vi et nyt ansvar: at vække forestillinger om tabte liv, ideer, følelser, øjeblikke og hele epoker. Det er meget at bede en ske eller et skohorn om. Ser du kærlighed bag emaljen her eller ser du en afgrund af lidelse? Bebrejd os ikke for jeres vage og mangelfulde forestillinger om tider, vi havde et praktisk formål i. Måske ser I på de forkerte ting. Måske ser I os dårligt.«

Tingtale blev udgivet fredag den 19. maj. Den koster 99 kroner og kan bestilles via via kontakt@kroppedal.dk - desuden forhandles bogen i udvalgte bogbutikker på Vestegnen.