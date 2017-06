Vestegnsmesterskaberne i kultur kommer til at foregå på scenen i Taastrup Teater & Musikhus.

Vestegnen får sit eget VM i Kultur - og du kan deltage

Vestegnen - 15. juni 2017 kl. 10:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan du spille, danse, optræde eller lave sjov? Så har du nu chancen for at deltage i Vestegnsmesterskaberne i kultur.

Det er Taastrup Teater & Musikhus der i samarbejde med Forbrændingen, Viften, Ishøj Kultur Café inviterer til Vestegnsmesterskaberne i Kultur i uge 37. Tilmeldingen er inden den 23. juni, og de udvalgte får lov at optræde i professionelle rammer på Taastrup Teater & Musikhus foran et veloplagt publikum.

»I forbindelse med Vestegnens Kulturuge i uge 37 giver vi Vestegnens talenter mulighed for at optræde og vise deres bedste sider frem. Hvis det bliver en succes, håber vi, at det kan blive en fast tradition hvert år,« siger kulturhusleder i Høje-Taastrup Peter Mark Lundberg.

En unik mulighed

Mesterskaberne giver en unik mulighed for at vise sit talent inden for de fire genrer. Flere folk fra den professionelle kulturbranche vil være til stede både under de indledende runder og til arrangementet den 17. september på Taastrup Teater & Musikhus. De vil være klar til at give feedback og coaching, som kan bruges i det videre forløb.

For filmskabere vil der være en coachingsession med internationale filmfolk under Ishøj International Film Festival. De bedste optrædener vil om muligt blive tilbudt at optræde eller fremvise deres talent på ét eller flere af de professionelle venues.

Hvordan ansøger du?

For at kunne ansøge skal du være bosiddende i Hvidovre, Rødovre, Ishøj, Albertslund, Vallensbæk eller Høje-Taastrup. Du skal kunne optræde inden for genrerne musik, stand-up, scenekunst og film, hvor du både har mulighed for at optræde solo eller som gruppe.

Alle ansøgninger skal sendes på mail til josephinetr@htk.dk. Dog skal filmmagere sende deres ansøgninger til 40490@ishoj.dk.

Læs mere om VM i Kultur på www.vkir.dk/opencall