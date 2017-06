Se billedserie Denne grime er fra Glostrup, formentlig fremstillet i midten af 1940?erne.

Send til din ven. X Artiklen: Vestegnen er et trækplaster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vestegnen er et trækplaster

Vestegnen - 05. juni 2017 kl. 10:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udstillingen 99xVstgn, hvor Vestegnens historie gennem 15.000 år fortælles ved hjælp af 99 genstande, har betydet, at Kroppedal Museum har tre-doblet sit normale besøgstal.

Læs også: Vestegnen til alle tider

Det oplyser museumsinspektør Mads Thernøe.

99xVstgn er en udstilling, som i både indhold og udformning er unik. Fx er udstillingen ikke kronologisk eller tematisk opbygget. Det betyder, at publikum kan gå på opdagelse i hele udstillingen, og udforske lige præcis de genstande og historiske perioder, man gerne vil. En udstillingsform, som har betydet, at en hel del besøgende er kommet tilbage for at få endnu flere oplevelser.

Kroppedal Museum, der ligger i Vestskoven på grænsen mellem Taastrup og Albertslund, har med udstillingen fået sat Vestegnen og dens historie på landkortet. Og det er ikke kun »de lokale«, der kommer og besøger udstillingen. Publikum kommer fra et større område end normalt, og det vidner om, at Kroppedal Museum med 99xVstgn har skabt en udstilling, der kan spille op med langt større udstillingssteder.

»Det har jo været en ambition, at udstillingen skulle nå bredt ud, og det ser ud til at lykkes. Det er vi glade for, fordi det har en positiv betydning for Vestegnen,« siger museumsinspektør Mads Thernøe.

Publikum inddrages Noget særligt ved udstillingen er, at publikum - og borgere på Vestegnen - inddrages aktivt.

99xVstgn er som udstilling meget stilren opbygget. Udstillingsrummene er ikke »plastret« til med lange tekster om de enkelte genstande. Informationen kan i stedet hentes enten på skærme i selve udstillingen, eller på en særlig hjemmeside, som man kan læse på sin egen smartphone mens man er i udstillingen eller sidder hjemme i sofaen. Og det benytter rigtig mange sig af. Publikum er altså ikke nødvendigvis færdige med udstillingen, når de forlader Kroppedal.

99xVstgn består af 99 genstande og genstands-samlinger. Kun to af dem er nummereret - det er den ældste, som er et stenalderredskab, som har fået 1-tallet, og det er montre nummer 99.

Og netop montre 99 er forbeholdt publikum og borgere på Vestegnen, som kan komme med bud på genstande, der kan fortælle et stykke Vestegns-historie og indgå i udstillingen. Og flere har allerede kontaktet Kroppedal Museum.

»Udstillingen løber jo til eftersommeren 2018, så det er idéen, at genstanden i montre 99 udskiftes løbende. Dermed bliver udstillingen også dynamisk,« fortæller museumsinspektør Mads Thernøe.

Fra 15. maj kan man se en spejder-stander fra 1970'erne. Den er udlånt af Margrethe og Flemming Brand fra Albertslund, som i 1973 blev ledere i Det Danske Spejderkorps, der dengang holdt til i huset ved Roskildevej, hvor Roskilde Kro tidligere lå. Alberts Gruppe havde dengang flere end 250 medlemmer, og i 1974 blev der - netop på grund af vækst i medlemstallet - oprettet en ny flok for ulveunger. Gruppens leder, Leif Nielsen lavede en spejderstander til flokken, og i nogle år var den et vigtigt samlingspunkt for ulveunger og spejderledere. Nu kan spejderstanderen og historien bag opleves på 99xVstgn.

Fra omkring 15. juni kan publikum se en anden genstand. Den er indleveret af Karen Kristensen, der voksede op på Sandkærgård i landsbyen Ejby nord for Glostrup. Gården er i dag omdannet til børneinstitution.

Karen Kristensen har indleveret en såkaldt grime, der blev brugt til at lægge om halsen på en ged eller en kalv. Den bukkede pind, der formentlig stammer fra midten af 1940'erne, vil altså blive en del af udstillingen om Vestegnens historie - indtil en ny genstand indtager montre 99.

Katalog er afsløret Forleden blev udstillingens katalog afsløret. Et kunstværk i sig selv - med titlen »Tingtale«.

Det er forfatteren Harald Voetmann fra Hedehusene, der har stået for de poetiske tekster i kataloget, som er en blanding af Voetmanns tekster og billeder af de udstillede genstande.

I det flotte katalog udgør tekst og billeder hver sit spor. Gennem digte, interviews og fortællinger danner teksterne billeder af landskab, tid og mennesker. Her er stenaldermennesket og det moderne forstadsland kun adskilt af et punktum.

relaterede artikler

Video og billeder: Dem vi er på Vestegnen 01. april 2017 kl. 16:03