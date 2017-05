Venskabsbyer så på mangfoldighed

Ishøj viste sig fra sin bedste side og i solskin, da kommunen over to dage bød besøgende fra venskabsbyerne til træf. De besøgende kom fra Svedala og Haninge i Sverige, Bad Salzungen i Tyskland og Waalre i Holland.

Med mangfoldighed som tema kom de besøgende rundt i kommunens institutioner, kulturliv og aktivitetscentre og fik dermed et fint indtryk af kommunens høje aktivitetsniveau og mange gode tilbud. Der var meget at vise frem og Ishøjs håndtering af det multietniske samfund gav stof til eftertanke hos gæsterne.

Under besøget fik gæsterne blandt andet set medborgerhuset »Glashuset« i Vejleåparken, hvor de hørte om helhedsplanens mange tilbud og aktiviteter lige fra økonomisk rådgivning, folkekøkken, Urban Academy's danseskole for unge og integrationsprojektet »I tråd med verden«.

I børnehaven Piletræet mødte gæsterne nogle af Ishøjs mindste borgere. Her imponerede især den tidlige sprogindsats og projektet »Leg for livet«, der giver mere bevægelse i børnenes hverdag og dermed en bedre sundhedsprofil.

Der blev også tid til et kort visit på Ishøj Ungdomsskole. Her blev gæsterne mødt af et par meget engagerede og imødekommende unge fra Ishøj Ungeråd. Der blev fortalt om ungdomsskolens arbejde for at give de unge medbestemmelse og det blev tydeligt, at de unge kan meget selv, hvis de bliver mødt med tillid og respekt.