Varmepumpe stjålet fra byggeplads

Formentlig flere ukendte gerningsmænd havde skaffet sig adgang til et indhegnet byggeområde på Nybovej i Brøndby efter at have fjernet et stort hegn og efterfølgende brudt en dør op med et koben, hvorved man skaffede sig adgang til en varmepumpe, som blev stjålet fra pladsen.