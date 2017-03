Se billedserie Allen Anjeh og Zara Zinglersen fra Greve røg ud af X Factor i fredags. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vestegnen - 07. marts 2017

Fredag blev sidste optræden i X Factor for Zara Zinglersen og Allen Anjeh fra Ladies With Attitude. Men de lover, at det ikke er sidste gang, publikum hører fra dem.

Selvom de fik en del ros for dommerne for deres fortolkning af Duffys sang »Warwick Avenue« lige efter deres optræden, endte X Factor for Ladies With Attitude i fredags.

Sammen med den eneste anden tilbageværende gruppe VKation røg de i farezonen på grund af færrest seerstemmer og skulle derfor synge en selvvalgt 'save me song', hvorefter det var op til de tre dommere at beslutte, hvem af de to grupper der fik lov at overleve i sangkonkurrencen.

»Det er værdigt at blive stemt ud nu. Især også når det er til VKation, som vi deler kategori med. Det var jo egentlig værst tænkelige situation at stå sammen med dem. Vi havde nok lidt set den komme for os selv, fordi vi ugen før også var i farezonen, » siger Zara Zinglersen og fortsætter.

»Men vi kunne ikke gøre mere. Nu har vi vist, hvad vi kan, og vi sluttede på toppen, når det kommer til vores performance,« siger hun.

»Det betyder alverden at have været med i X Factor. Det har virkelig modnet min sang, min vokal og mig personligt. Jeg har blandt andet opdaget, at tolerance og tålmodighed er vigtigt, og at det er en proces, og at andre også skal høres. Rent teknisk har jeg lært, hvordan jeg kan lege med min stemme og eksempelvis synge to toner samtidig. Det kunne man høre i vores 'save me song',« fortælller Zara Zinglersen.

Tilbage til skolen For den 17-årige sangerinde og hendes 18-årige veninde Allen Anjeh betyder farvel til X Factor samtidig et gensyn med klassekammerater og almindelig skolegang. Under deltagelsen i tv-programmet har pigerne klaret lektierne i øvepauser, om aftenen og ved hjælp af en mentor.

»Nu skal vi tilbage til skolen. Jeg går jo i 2.g på Greve Gymnasiums linje Samfund og Identitet. Jeg har savnet det. Vi har haft et utroligt travlt fysisk program under X Factor, hvor vi nærmest løb fra koreografi til sangtræning, så da jeg var tilbage i min klasse forleden, var jeg nødt til at rejse mig op fra min plads og hoppe og trippe ovre langs væggen for at kunne koncentrere mig. Mine klassekammerater har også virkelig været søde og støttende og stemt på os hver fredag i X Factor. Det er jeg taknemmelig for,« siger Zara Zinglersen.

Vil stadig musikken Under dommernes argumentation for, hvem de stemte videre efter omsangen fredag, kom de ind på en tendens, der har været gennem X Factors tidligere sæsoner, hvor det ikke nødvendigvis har været programmets vindere, der bagefter har gjort det bedst i musikbranchen, og at man godt kan klare sig, selvom man ryger ud halvvejs.

Den betragtning er Zara Zinglersen enig i. Hun peger både på drengeduoen Citybois, der endte på en fjerdeplads i det danske X Factor i 2015, på pigegruppen Little Mix fra det brittiske X Factor 2011 samt på One Direction, der oprindeligt endte på en tredjeplads i det brittiske X Factor 2010 som eksempler.

Pigerne fra Ladies With Attitude vil også fortsætte med at klø på for at lave musik.

»Vi håber, at et pladeselskab kontakter os. Der er ikke noget, vi vil mere end at lave musik. Og hvis ikke gennem et management, så bliver det på egen hånd. I har ikke hørt det sidste fra os,« siger Zara Zinglersen.

Der er i øvrigt en gruppe, to voksensolister og tre unge solister tilbage af X Factors 10. sæson.