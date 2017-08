Se billedserie Allan Rasmussen, der er direktør og indehaver af Ishøj Mekaniske A/S, ser frem til at flytte til Greve, hvor firmaet får plads til at ekspandere maskinparken og medarbejderstaben.

Vækst: Flytter familiefirma til Greve fra barndomshjem i Ishøj

Fræsere, drejebænke og langdrejere fylder pladsen godt op i den gamle værkstedshal på Baldersbækvej i Ishøj, hvor det familieejede firma Ishøj Mekaniske A/S har haft til huse i de sidste 43 år. Men det er snart slut.

Firmaet har nemlig vokseværk og skal udvide med flere maskiner og medarbejdere. For at bevare positionen som en af de førende industritekniske firmaer inden for drejning af små præcisionsemner i en ensartet høj kvalitet, har den tredje generationsejer Allan Rasmussen valgt at flytte firmaet til Greve. Beslutningen indebærer også et farvel til det sted, hvor han boede som barn, da faren stod i spidsen for firmaet.

Ishøj Mekaniske A/S blev stiftet i 1945 af Henry Poulsen. Virksomheden blev senere overtaget af Allan Rasmussens far, der i 1974 valgte at bosætte sig i Ishøj på samme adresse, hvor firmaet skulle drives fra.

I 2006 overtog Allan virksomheden. På det tidspunkt gik forretningen forrygende, erindrer Allan, der selv har stået i lære som maskinarbejder i firmaet. Men kort efter overtagelsen kom krisen. Den blev en stopklods for at udvide og flytte. Men nu er Ishøj Mekaniske A/S oppe på mindst samme niveau som inden krisen, vurderer Allan, der gennem det sidste halve års tid har holdt tungen lige i munden og fokuseret benhårdt på at fremtidssikre firmaet:

»Det er naturligvis med blandede følelser, at jeg nu har solgt de bygninger, hvor jeg er vokset op og har ligget i en kravlegård mellem alle maskinerne. Men firmaet er vokset ud af rammerne, og jeg er glad for, at vi nu har fundet det helt rigtige sted på Geminivej 4-6 i Greve. Med den 3.000 kvadratmeter store bygning får vi tre gange så meget plads, som vi har haft i Ishøj,« fortæller Allan.

Udover den nye bygning har firmaet investeret et større millionbeløb i tre nye maskiner for at været toptunet til at matche kundernes ønsker til finmekaniske finesser og finurligheder. Med Allans egne ord er Ishøj Mekaniske A/S et mindre firma i kraftig vækst, der lever af at være underleverandør af 'små dimser' til alt muligt. Fx mekaniske smådele til mikrofoner, høreapparater, vindmøller og vandbehandlingsanlæg. Firmaet har i dag ni ansatte og 120 kunder fordelt primært i Danmark.

Allan har allerede fået nøglerne til den nye bygning i Greve og vurderer, at firmaet og medarbejderne får en masse synergi ud af at flytte til større rammer. Nu kommer Ishøj Mekaniske A/S tættere på mange af kunderne, der bor i området.

»Jeg glæder mig til at flytte til Greve, som jeg har hørt meget godt om fra andre erhvervsdrivende i kommunen. Flere af vores kunder bor lige rundt om hjørnet i kvarteret, vi flytter til. De er alle positive over at ligge i Greve. Jeg har indtryk af, at der altid er repræsentanter fra kommunen og Erhvervscentret, der lytter, hvis virksomhederne har et problem,« fortæller Allan.

»Men noget af det vigtigste for os er naturligvis, at det er nemt at komme hertil via motorvejen, og at vi har fået fat i en perfekt og vedligeholdt bygning, der passer til vores behov og gør det muligt, at vi kan ekspandere. Gulvet er fx velegnet til store, tunge maskiner, og vi kan få det indrettet, som vi vil,« fortæller Allan og tilføjer, at han ikke ændrer på firmaets navn, selvom Ishøj-adressen skiftes ud med en Greve-adresse.