Unikke oplevelser i Portalen

Vestegnen - 10. september 2016

I det efterårsprogram Portalen i Greve netop har sendt på gaden, byder man på en række unikke kulturelle oplevelser, koncerter og shows, der kun kan opleves i Portalen, og ingen andre steder i kongeriget.

Både det legendariske rockband Gnags og popheltene Nik & Jay, der begge har væltet sommerens festivaler, giver deres eneste indendørs koncert i år i Portalen, og skuespiller og cirkusdirektør Søren Østergaard sammensætter et helt specielt show til Portalen med highlights fra sommerens succesturné med Zirkus Nemo.

Irsk og skotsk folkrock og folkemusik er et af Portalens specialer, og mange irske musikere tager gerne turen til Portalen for at give en enkelt optræden i Danmark. Her i efteråret gælder det de tre prisbelønnede irske bands Goitse, FullSet og Réalta samt det fabelagtige irske musik- og danseshow Trad On The Prom, der kan opleves i januar. I denne genre byder man også på det store skotske folkrockband Skerryvore og canadiske Bruce Guthro, der traditionen tro synger julen ind på keltisk.

Som altid kan man opleve mange danske topnavne i Portalen. Efterårsprogrammet rummer etablerede navne som Kim Larsen & Kjukken, KrebsFalch, Outlandish, Dùnè, Johnny Madsen, Lis Sørensen, Michael Learns To Rock og Mads Langer sammen med nyere navne som Alex Vargas, Bo Evers, Scarlet Pleasure, Djämes Braun og Rasmus Walter.

Fra udlandet kommer blandt andet den irske soulstjerne Andrew Strong, der fejrer 25 året for The Commitments med en international turné, og den 'benhårde' engelske trio Fiction Plane, hvis musik naturligt nok trækker tråde til The Police, da det er Stings søn, der er trioens frontfigur.

På programmets showsider præsenterer man populære navne som amerikanske Chippendales, 'Four Jacks For Altid' og Thomas Eje, der fejrer 35 års jubilæum med et helt nyt show. Er man til stand up og comedy leder man heller ikke forgæves i programmet, der byder på nye shows med Mick Øgendahl, Thomas Warberg, Rune Klan og Andreas Bo samt månedlige aftener, hvor Comedy Zoo On Tour præsenterer populære danske komikere på stribe.

Børnene er heller ikke glemt i programmet - for de alleryngste er der koncert med Babybandet, de lidt større kan blandt andet glæde sig til at møde populære Motor Mille og teenagerne kan opleve Danmarks nye boyband Page Four. Og hele familien kan få en teateroplevelse med Folketeatrets opsætning af Sebastians musical 'Hodja fra Pjort'.

Portalens Jazzscene byder hver lørdag eftermiddag på de bedste danske navne inden for jazzens mange genrer. Blandt meget andet kan man opleve sangerinden Veronica Mortensen med sin kvartet, pianisten Steen Rasmussens kvintet med den brasilianske gæst Leo Minax, og saxofonisten Jesper Thilo, der er på 75 års fødselsdagsturné med et hold udvalgte musikere.