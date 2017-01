Se billedserie Cirka 250 unge og deres forældre besøgte infoaftenen på Next i Ishøj.

Send til din ven. X Artiklen: Unge hentede inspiration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge hentede inspiration

Vestegnen - 13. januar 2017 kl. 07:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 250 gæster besøgte tirsdag aften Next - Uddannelse Københavns infoaften om uddannelser i Ishøj. De fleste for at blive klogere på deres næste uddannelsesvalg.

Spørgsmålene var mange, da en stor flok, primært unge, indtog Next - Uddannelse København på Vejlebrovej 45 i Ishøj. Her var det muligt at få et indblik i de mange uddannelser, som Next kan tilbyde.

Ved arrangementet var det især erhvervsuddannelserne, det var muligt at høre nærmere om. Men også Nexts seks gymnasier samt eux, der er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasiepakke, kunne man få svar på spørgsmål og undren omkring.

De unge var primært delt op i to grupper: De, der er ret afklaret omkring, hvad de vil efter sommerferien, og som derfor gik målrettet mod den sidste viden om en bestemt uddannelse, og de, der er mere tvivlende omkring, hvad der er det helt rette skridt.

17-årige Signe Lundius, der var taget til infoaften med sin storesøster ved sin side, tilhører den sidste gruppe.

»Jeg er taget til infoaften for at søge inspiration til, hvad jeg skal læse. Men jeg synes, fotograf-, frisør- og guldsmedeuddannelsen ser spændende ud,« fortæller hun.

Mange af de unge kom med deres forældre. En af dem var 17-årige Magnus Mathiesen, som blandt andet var inde og kigge på smedeuddannelsen. Det er dog en af de andre uddannelser, der trækker i ham.

»Jeg synes, bygge- og anlægsbranchen i det hele taget er rigtig interessant, og jeg regner med at tage mureruddannelsen,« forklarer Magnus Mathiesen, der ikke er afskrækket af, at murerfaget er et af de mere fysisk krævende.

Han kan glæde sig over, at Next til august, som noget helt nyt, åbner mureruddannelsen i Ishøj. Det samme gælder tømrer-, anlægsstruktør-, bygningsstruktør-, brolægger-, industritekniker-, værktøjsmager- og produktøruddannelsen.