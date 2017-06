Der er både fordele og ulemper ved at være delebarn i sommerferien.

Unge giver gode råd: Sådan klarer man sommerferie i delefamilien

Vestegnen - 10. juni 2017 kl. 07:46 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er jo rigtig fedt at kunne komme på to gange sommerferie og få ekstra oplevelser og forkælelse. En gang med mor og en gang med far.

Hvis ellers forældrene kan få planlagt det ordentligt og ikke begynder at skændes om, hvilke uger man skal være hos mor og hvilke uger hos far. Hvordan går det lige op - i forhold til forældrenes arbejde, eventuelle rejsemuligheder, nye familier hvor der måske også er børn. Og hvornår bliver der tid til at hænge ud med vennerne? Hvornår bliver der tid til at se bedsteforældre eller anden familie? Og kan man risikere at skuffe sine forældre, hvis man hellere vil noget andet?

To af de kloge medlemmer af Børnepanelet i Søndagsavisen Vestegnen giver deres bud på, hvordan det er at være delebarn i sommerferien - på godt og ondt.

Det er Marie-Louise og Victoria, der deler ud af deres erfaringer - og dermed giver stof til eftertanke hos både børn og unge - og især deres forældre.

Mere end én ferie Det er atter blevet sommer igen, og det betyder at feriedestinationen nærmer sig. For nogen familier inklusiv mig egen, så har sommerferien altid stået på mere end en ferieoplevelse. Mine forældre er nemlig skilt, og derfor har jeg ofte været på ferie med min far og senere hen med min mor. Selvom det var trist, at mine forældre er skilt, så må jeg indrømme, at det var ret fedt som barn, at komme på mere end en ferie.

Jeg har derfor aldrig manglet noget som barn, så jeg har derfor rigtig gode minder fra mine sommerferier. Om den så har stået på ferie til Italien eller rundt i Danmark, så har jeg været utrolig glad. Vi har altid været på ferie med familien eller fælles venner, så selvom vi ikke var far, mor og børn, som så mange andre familier, så har det altid føltes helt rigtigt.

Jeg havde det dog svært som barn, når jeg skulle sige farvel til min mor og på ferie med min far, da jeg havde knyttet et helt specielt bånd med hende. Jeg så ikke min far så tit, og det kunne derfor virke fremmed for mig, når man skulle af sted, da det var anderledes. Heldigvis, så gik der heller ikke lang tid før, at jeg var ovenpå igen og klar til en fed ferie.

Det der dog gør ferier og hverdag til noget fantastisk er, at ens forældre er på lige fod. Mine forældre har været super gode til, at kunne kommunikere og har kunne være sammen til arrangementer m.m. Det gør det lettere for os børn, at de som sagt kan samarbejde, men selvfølgelig også for dem selv.

God ferie til alle!

Marie-Louise 20 år.

Anderledes sommerferie Lige siden jeg var helt lille har min sommerferie altid været lidt anderledes, end andres, den har til tider været mere besværlig end andres.

Jeg har skulle have haft den helt planlagt ellers har det kunnet være forvirrende og uoverskueligt.

Mine forældre er skilt, det har de været siden jeg var omkring to år gammel, så det er ret længe. Jeg har altid været vant til det - det er ret enkelt - det kan dog alligevel godt være lidt trættende. Jeg er hos min mor i 3 uger af sommerferien og min far de resterende 3 uger. Jeg har altid haft det fint med det og været glad for, at jeg har kunnet være sammen med begge i lige lang tid, men hvis jeg valgte at blive hos den anden forældre lidt længere ville jeg få virkelig slem skyldfølelse og jeg ville føle at jeg skuffede dem. Jeg ville være bange for, at de pludselig ikke kunne lide mig eller at de følte at jeg ikke kunne lide dem.

Det har skabt en form for uro inde i mig, og jeg har derfor altid ville bruge lige lang tid med begge.

Der er også gange, hvor jeg har været på ferie med andre, så som mine bedsteforældre eller jeg bare har været sammen med mine venner, hvor jeg igen ville føle at jeg skuffede mine forældre. Men det har alligevel altid været meget simpelt mht. hvem jeg skulle være hos.

Mine forældre bor også meget tæt på hinanden så jeg ville bare kunne stå på cyklen og køre over til den anden.

Det er som jeg sagde meget let, det er klart ikke så besværligt som det kunne have været, da mine forældre har det meget godt med hinanden, det har klart gjort det nemmere for mig.

God sommerferie når vi kommer dertil!

Victoria 14 år.