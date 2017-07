To unge mænd har her i Retten i Glostrup fået dom for et voldsomt hjemmerøveri i Ishøj. Foto: Bjørn Armbjørn

Unge dømt for voldsomt hjemmerøveri

Vestegnen - 23. juli 2017

Midt om natten blev en beboer i Ishøj brutalt vækket, da en sten blev kastet gennem en rude. To unge mænd var i gang med et hjemmerøveri. Beboeren blev truet med kniv og slået i ansigtet og på kroppen, inden de to unge gik fra stedet med kontanter og andre værdier.

Nu har begge gerningsmænd fået dom.

Fredag fik en nu 16-årig ung mand fra Ishøj en dom på tre års fængsel. Han modtog dommen i Retten i Glostrup.

Medgerningsmanden - en 18-årig mand - fik allerede i slutningen af maj en dom på tre år og tre måneders fængsel for hjemmerøveriet.

Begge sager har været tilståelsessager. De to mænd har dog givet forskellige forklaringer på deres roller i hjemmerøveriet. Som dommeren i Retten i Glostrup sagde, så har de skudt skylden på hinanden i forhold til, hvem der var den mest udfarende.

Hjemmerøveriet fandt sted omkring 04-tiden en novembernat i 2016.

De to unge gerningsmænd havde hjemme hos en veninde siddet og talt om, at de gerne ville have nogle penge. I Ishøj skulle der angiveligt være gået rygter om en mand, som havde penge. Det var i hvert fald den 16-åriges forklaring i Retten i Glostrup.

Sammen begav de sig til en adresse i boligbebyggelsen Gadekæret i Ishøj. Den 16-årige forklarede i retten, at de havde observeret boligen og ikke troede der var nogen hjemme, idet der var mørkt i hele huset. I første omgang forsøgte de at knuse vinduet i en terrassedør med en skovl, men det lykkedes ikke. Så det endte med, at de fandt en sten, som blev kastet gennem vinduet, hvorefter de kom ind i huset.

Den 56-årige beboer havde dog hørt larmen og kom ned fra 1.salen. Han forsøgte at ringe efter hjælp fra en mobiltelefon, men telefonen blev taget fra ham, og han blev beordret til at sætte sig på en stol. Den ene af gerningsmændene holdt den 56-årige beboer i skak, mens den anden gennemsøgte boligen for værdier.

Under hjemmerøveriet blev beboeren slået i ansigtet og på kroppen, og han blev truet med en køkkenkniv.

Gerningsmændene fik stjålet en bærbar computer, et ur og en jakke, som indeholdt en pung med hævekort og 3.000 kroner i kontanter. Den bærbare computer smed gerningsmændene dog væk, fordi de regnede med, at den kunne spores. Det øvrige udbytte fordelte de mellem sig, men ifølge forklaringen nåede de ikke at bruge kreditkortene.

Efter hjemmerøveriet gik de til fods samme vej tilbage til den bolig, de var kommet fra.

Den 16-årige blev anholdt i slutningen af februar og har siddet varetægtsfængslet siden. Det er sket i såkaldt surrogat på en lukket ungdomsinstitution.

Fredag den 21. juli fik den 16-årige - som var 15 år da hjemmerøveriet blev begået - en dom på tre måneders fængsel. Retten i Glostrup bestemte, at den 16-årige fortsat skal være varetægtsfængslet, indtil han kan begynde at afsone straffen.