Ungdommens stemmer på hospitalet

Vestegnen - 08. januar 2017 kl. 13:59

De er for gamle til et hjørne med plastikklodser, og for unge til en komsammen med gangstativer. Hvordan er det lige at være ung patient på Hvidovre Hospital? Ungepanelet giver gode råd - og det virker.

De fleste unge, der indlægges på Hvidovre Hospital, får en stue på børneafdelingen. Stuer og fællesrum er dog - af gode grunde - mest indrettet til børn, med puslespil, plastikklodser og lignende. Og det samme er tilfældet med børneafdelingens ambulatorium.

Ungepanelet på Hvidovre Hospital har dog gjort en forskel, og har på bare få år sat sine spor. Der er blevet malet, sat nye plakater op og i ambulatoriet er der indrettet et ungdomshjørne i caféstil. For bare at nævne nogle få ting.

»Det er blevet vildt fedt,« siger Natascha, Astrid og Annebeth, da de ser det nye ungdomshjørne.

De har alle tre været indlagt i perioder på Hvidovre Hospital og bruger jævnligt børneafdelingens ambulatorium. Og så er de en del af ungepanelet - en gruppe af unge, som mødes cirka seks gange om året, sammen med personale fra børneafdelingen, for at rådgive afdeling og ambulatorium om, hvordan man bliver mere teenager-venlige.

Møderne i ungepanelet varer som regel i cirka tre timer, inclusive aftensmad, som de unge bestemmer. Da Søndagsavisen Vestegnen var forbi, stod den på sushi.

Lytter til de unges idéer »Det er forskelligt, hvor mange der kommer. Man kommer, når man har tid og lyst. Så snakker vi om, hvad vi godt kunne tænke os at forbedre og spiser sammen,« fortæller Natascha på 16 år, Astrid på 16 år og Annebeth på 20 år.

»Vi synes der er blevet lyttet meget til vores idéer, og der er sket mange forbedringer. Lige nu har vi faktisk ikke ønsker på vej,« lyder det fra de tre piger.

Foruden de fysiske rammer er blevet forbedret, så har de unge patienter på børneafdelingen også fået deres eget aflåste skab med spil. Her er der både brætspil, computerspil, playstationspil og anden underholdning tilpasset teenagere.

De unge i panelet har selv taget initiativ til at skrive til en række virksomheder for at spørge, om de ville donere spil til afdelingen, og det har givet pote.

Ungepanelet har også ageret madanmeldere, hvor køkkenchefen fik deres mening om hospitalets menukort.

Gør en forskel I det hele taget er de unge mennesker i ungepanelet med til at gøre en forskel for andre unge, der bliver indlagt på Hvidovre Hospital. De får dog også selv noget ud af det.

»I ungepanelet snakker vi med andre unge, der har det på samme måde som os - det er dejligt. Her kan vi snakke med andre unge om ting, som man måske ikke deler med sine forældre eller venner. Så vi er også med på grund af det sociale. Vi har det hyggeligt og sjovt,« fortæller Natascha, Astrid og Annebeth.

Det giver god mening at inddrage de unge i spørgsmål om, hvordan det kan blive en bedre oplevelse at være på hospitalet, mener ledende overlæge i børneafdelingen Klaus Børch.

»De unge ser jo anderledes på tingene og ved i langt højere grad end nogen af os andre, hvad der betyder noget for dem, når de er på hospitalet. Vi er meget glade for ungepanelet, og de er enormt konstruktive,« siger han.