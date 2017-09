Se billedserie Izzyy drømmer om at kunne leve af musikken og komme ud og spille i den store verden. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ung rapper fra Avedøre: Der mangler muligheder for de unge

02. september 2017

Store Hus troner karakteristisk op i Avedøre Stationsby, mens der er livligt på butiksstrøget i bunden af højhuset, hvor områdets beboere står og taler sammen og gestikulerer til hinanden med højlydte grin.

Stationsbyen blev opført i tråd med fingerplanen som en nøje planlagt by, men under 1970'ernes økonomiske krise blev mange socialt udsatte borgere anvist til boliger i Avedøre, og området på Vestegnen fik lidt et ry som ghetto. Det ry hænger lidt ved, på trods af, at området ikke er på regeringens officielle liste over ghetto-områder.

En af borgerne, der er født og opvokset i Avedøre, er 23-årige Ismaila Dampha, der har rødder i Gambia. Han er musiker og laver musik under navnet Izzyy, og han har blandt andet udgivet numre som »Farlig« og »Ram Den Mil«, og så sent som i august har han udgivet sit nye nummer »Illegal«, ligesom han i august også har udgivet nummeret »Number One« med den norske sanger ZadeKing.

Ved siden af musikken er han i gang med at læse nogle fag på VUC, og drømmen og planen er, at han skal læse videre til socialrådgiver. For han vil gerne hjælpe de folk, der bor i samme område som ham selv. Avedøre.

Han forstår godt, at nogle ser området som et belastet område.

»Jeg føler, at Avedøre er en ghetto. Folk er bare på gaden. Når jeg for eksempel har skudt musikvideoer, er jeg blevet stoppet af politiet og spurgt, om vi har tilladelser til det,« siger han og forsøger at beskrive området og udfordringerne for især de unge.

»Der er mange, der bare hænger rundt med hinanden. De laver ikke så meget. Der bliver ikke skabt noget for de unge her. Sådan har det været længe. Man har prøvet, men det er aldrig lykkedes. Og så er der åbenlys hashhandel. Kommunen lytter ikke til det her miljø. Det er, som om det er Avedøre for sig selv og Hvidovre for sig selv. Der mangler nogen, der vil skabe noget. Et sted hvor vi kan være. Man ser andre steder, hvor folk har et sted at være, at det virker,« siger den 23-årige Avedøre-musiker.

Den udfordring vil Ismaila Dampha gerne være med til at løse. Han har derfor et ønske og en plan om at få de unge på rette spor.

»Jeg føler, jeg kan give noget til de unge og få dem væk fra kriminaliteten. Jeg vil gerne lave et sted for de unge, måske en forening, hvor der skal være nogle aktiviteter som for eksempel kampsport eller fodbold,« siger han.

Ismaila Dampha har selv været en af de unge, der har rendt rundt på gaden og manglet noget at lave, og det krævede, at han ændrede flere ting i sit liv, før han kom videre.

»Jeg har også været tæt på at lave noget lort, men jeg har været heldig, at jeg ikke er blevet fanget. Jeg var nødt til at ændre på mig selv, før jeg kunne blive en rollemodel for andre. Jeg valgte at sige farvel til mennesker, der ville mig det dårligt, og valgte i stedet at være sammen med folk, der ville gavne mig. Vi unge mennesker er rollemodeller for den næste generation, og hvis vi laver dårlige ting, er det skidt,« siger Izzyy og fortsætter.

»Når man er ung, er der mennesker, man ser op til. Da jeg var 12-13 år, kiggede jeg på de ældre, og så op til dem. Der er så både gode og dårlige mennesker at se op til. Og det gælder om at komme væk fra de dårlige ting. Det var musik og fodbold, der fik mig væk fra de dårlig ting.«

På trods af Avedøres udfordringer, føler han sig hjemme der.

»Det er her, jeg føler mig hjemme, og jeg føler mig tryg. Mine venner er her, og de er ligesom mig opvokset her. Knytningen mellem folk er stærk, der er et fedt sammenhold, og det er som en familie herude. Og så er der meget mindre kriminalitet end tidligere. Der er folk her, jeg har kendt hele livet. Der mangler nok lidt liv, men jeg er glad for menneskerne her. Der er et særligt kodesprog, slang og jokes. Og man har det sjovt sammen,« fortæller Izzyy.

Izzyy har altid haft en lyst til at hjælpe andre. Derfor ville han blandt andet være ambulancefører og politimand, da han var lille, men efter at have oplevet politiets tilstedeværelse og arbejde i Avedøre, har hans opfattelse af politiet ændret sig. Nu kaster han sig over en uddannelse som socialrådgiver og vil også være en rollemodel og et forbillede gennem musikken.

Izzyys musik var først mest rap- og gademusik, mens det senere er blevet til musik, man kan danse og feste til.

»Jeg er ved at finde mig selv rent musisk. »Ram Den Mil« er mere gademusik, mens »Farlig« handler om den her pige, der er så kostbar og smuk, så hun er farlig. Når du ser hende og de øjne, hun har, ved man, hun er farlig. Man ser i musikvideoen til »Farlig«, at man skal tage chancen og spørge hende den farlige pige. Så min musik er er noget, som folk kan danse og feste til,« siger Izzyy og forklarer, at han ønsker at inspirere gennem musikken, men også gerne vil leve af at lave musik.

»Min drøm er at ramme det store og komme ud internationalt med noget engelsk musik, men rapmusikken og gademusikken vil altid være en del af mig,« siger Izzyy, der denne sommer blandt andet har optrådt på Roskilde Festival og Distortion.