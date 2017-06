Ung mand blev lokket i Facebook-fælde om falsk eksamen

I gruppen, der er målrettet vagter, blev det angiveligt oplyst, at reglerne for at blive godkendt til at arbejde som vagt var ændret, forklarer manden i retslokalet.

Det var gennem en Facebook-gruppe, at en 26-årig mand efter eget udsagn kom i kontakt med personer, der udstedte falske eksamensbeviser.

- Så spurgte jeg mere ind til det, og så snakkede vi lidt frem og tilbage. De ringede mig op, og så fik jeg det her tilbud. Jeg betalte omkring seks eller syv tusind kroner.

- Jeg mødte ham, fik en underskrift og beviset i hånden, sagde sigtede i retslokalet.

Men da manden skulle godkendes til at drive vagtvirksomhed ved Administrativt Center Øst, der er under Vestegnens politi, opdagede centeret noget underligt ved eksamensbeviset. Det viste sig at være falsk.

Det kostede tirsdag manden 40 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste ved Retten i Glostrup.

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag uden domsmænd, da den 26-årige erkendte sig skyldig.

- Du er dobbelt flov, fordi du har en uddannelse, der i virkeligheden gør, at du burde have set det her, sagde forsvareren om sin klient i retten.

Manden, der er født og opvokset på Københavns Vestegn, er netop ved at uddanne sig til lærer.

Sagen er blot en i en række, som retten behandler tirsdag, hvor personer har brugt falske AMU-uddannelsesbeviser som dokumentation for at have gennemgået kurset "Grundlæggende vagt".

Når man skal godkendes til at drive vagtvirksomhed, kan det blandt andet ske gennem førnævnte center. Her skal man sende sit eksamensbevis fra AMU-uddannelsen "Gundlæggende vagt" ind.

På et tidspunkt hørte centeret et rygte om, at der var falske uddannelsesbeviser i omløb.

Det førte til, at centeret gennemgik alle de arbejdstilladelser, der var udstedt. 150 sager om snyd blev sendt videre til politiet.

Ud over tirsdagens retssager, har 50 personer allerede erkendt sig skyldige i dokumentfalsk og modtaget dom i sagskomplekset, mens 25 har nægtet sig skyldige. De resterende sager bliver behandlet senere.

Straffene har indtil videre ligget på 40 dages betinget fængsel med krav om 60 timers samfundstjeneste til 60 dages betinget fængsel.