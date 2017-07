Ledende overlæge Klaus Børch fra Hvidovre Hospitals børneafdeling giver gode råd til en vellykket sommerferie. Foto: Kenn Thomsen

Undgå skrig, skrål og sygdom på ferien

Vestegnen - 01. juli 2017 kl. 15:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommerferien står for døren, og en stor del af Familien Danmark trækker snart sydpå. Men hvordan undgår man, at ferien ender i skrig, skrål og mavepine?

Ledende overlæge på Hvidovre Hospitals børneafdeling, Klaus Børch, giver sine bedste råd til ferien med poderne.

Solen er ifølge Klaus Børch en af de hyppigste sundhedsmæssige årsager til barnegråd på sommerferien. Derfor er det vigtigt at man beskytter sine børn bedst muligt.

»Når solen skinner - lige meget om du er sydpå eller herhjemme i Danmark - er det vigtigt at huske, at beskytte børnene mod solstik eller -skoldning. Jo yngre barnet er, jo større er risikoen for at det bliver skoldet, og er der noget, som kan ødelægge stemningen på en ferie, er det et solskoldet barn,« siger Klaus Børch og fortsætter:

»Hver sommer ser vi en del børn med solskoldninger, og det kan være meget smertefuldt. Så husk solhat, en badedragt, som dækker mest muligt af kroppen og så selvfølgelig solcreme på faktor 30 eller derover.«

Skulle uheldet være ude, og barnet bliver solskoldet, er stereoide-creme 0,1% ifølge overlægen helt uundværligt.

»Det er et fantastisk middel, som lindrer smerterne og heler huden. En nat med et solskoldet barn kan ellers være forfærdeligt, fordi skoldningen stikker, gør ondt og er varmt. Men cremen hjælper altså utroligt godt,« siger han og tilføjer, at han også anbefaler, at man lægger en pakke børnepanodil i håndbagagen.

»Panodil kan bruges til mange ting som fx feber og forskellige former for smerter. Det er en rigtig god ide at have med.«

Udover stereoide-creme og panodil vil Klaus Børch som udgangspunkt ikke anbefale at man pakker anden form for medicin - med mindre rejsen altså går til mere eksotiske lande.

»Hvis man rejser i lande uden for EU, som ikke har et sundhedsvæsen, som minder om det danske, vil jeg anbefale, at man tager noget diarre-medicin med af mærket Probiotika. Det er vigtigt, at man ikke bruger Imodium, da det giver bivirkninger hos børn. Men det er godt at have et præparat med, så man kan stoppe diarren,« siger han.

Klaus Børch råder også til at man er ekstra opmærksom på sine børns vegne, når man rejser i lande, hvor man ikke kan drikke vandet i hanerne.

»Børn kan godt finde ud af, at de ikke må drikke fra hanerne, men de ved ikke at de skal være varsomme med fx salat, som er skyllet under hanen eller med isterningerne i deres sodavand. Det skal man som voksen hjælpe dem med at holde øje med,« siger han.

Sidst men ikke mindst mener Klaus Børch, at man skal huske én ting, som mange børnefamilier ofte glemmer at tage med på ferien: Tid.

»Noget af det vigtigste at have med på børneferier er tid nok. Lad være med at planlægge alt muligt, så I skal fare frem og tilbage. Børn vil allerhelst være sammen med deres forældre og have tid til at hygge sig. De kan ikke rumme det, hvis man har lavet 100 planer. Så nøjes med nogle få planer, som I kan glæde jer til sammen, og sørg så ellers for at have tid til børnene,« lyder rådet fra Klaus Børch.