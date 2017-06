Se billedserie 72-årige Ulla Søren fra Ishøj har en mand, der er dement. Det giver udfordringer i hverdagen, men hun oplever, at der er gode muligheder for støtte i Ishøj Kommune, som har et stort fokus på demens. Foto: Kasper Ellesøe

Ulla er pårørende: Sådan lever hun med en dement mand

Vestegnen - 11. juni 2017 kl. 13:08 Af Kasper Ellesøe

De næste omkring syv timer skal Ulla Sørensen fra Ishøj være væk hjemmefra. Det er ret lang tid. Ikke for hende, men for hendes mand Frank, der i mellemtiden er derhjemme. Frank er dement, og han er ikke så glad for at være alene hjemme i for lang tid ad gangen.

Hans hustru er til undervisning i, hvordan foreninger, frivillige og organisationer i kommunen kan håndtere personer med demens, som er et vigtigt område i Ishøj Kommune.

Ulla Sørensen er selv frivillig og med i en styregruppe i kommunen, der arbejder med demens. Som pårørende til en dement er hverdagen ikke altid nem.

»Det er frustrerende, og i starten føler man sig Palle alene i verden, for livet ændrer sig, når demensen kommer ind i livet,« siger Ulla Sørensen.

Men i Ishøj Kommune, hvor 72-årige Ulla Sørensen og 73-årige Frank bor, er indsatsen mod demens i højsædet, og frem til i 30. november er der et satspulje-projekt i gang i kommunen, der kaldes »Familier med Demens« og har fokus på aflastning af pårørende til demente i egen bolig.

Satspulje-midlerne går blandt andet til at danne netværksgrupper for de pårørende i kommunen, og der bliver blandt andet afholdt foredrag, caféarrangementer, og en gang om måneden er der middag og dans som en del af projektet. Noget foregår gennem det eksisterende foreningsliv i kommunen, mens nogle af initiativerne er nye.

Alt sammen for at de pårørende til demensramte kan mødes under nogle rammer, hvor man kan tale åbent om at have demens inde på livet, så de pårørende bliver aflastet ved at møde andre i samme situation.

Bruger andres erfaringer

Også Ulla Sørensen benytter sig af tilbuddene i kommunen.

»Det har været en stor støtte at være med i projekterne i Ishøj. Jeg kan bruge de andres erfaringer og få nogle værktøjer til at klare de problemer, der er. Bare det at man ikke føler sig mutters alene er rart,« siger Ulla Sørensen.

Denne dag er hun mødt op til undervisningen sammen med blandt andet foreningsrepræsentanter og kommunalt ansatte, og undervisningsdagen bliver præsenteret af Bjørg Skaaning, der er projektleder i Ishøj Kommune på »Familier med Demens.

»Hele Ishøj skal vide, at det er svært at leve med demens, og at det er en sygdom, der er skrækkelig. Vi håber også på at aflaste de pårørende ved at udbrede kendskabet til sygdommen blandt andet gennem foreningslivet,« siger Bjørg Skaaning og giver et tænkt eksempel.

»Tænk, hvis en demensramt ved et uheld kom til at glemme at tage badebukser på i svømmehallen. Det ville være pinligt. Men ved at uddanne personalet i svømmehallen i, hvordan man håndterer situationer som den, kan man hjælpe vedkommende ind og finde sine badebukser, uden at det behøver at blive pinligt eller ubehageligt,« siger hun.

Klarer det godt

Hjemme hos Ulla og Frank Sørensen har de det trods omstændighederne godt, selvom sygdommen hos Frank ikke bliver bedre.

»Det er meget svært, og det går kun den gale vej. Frank synes, det er godt, at jeg går til de her ting, for man kan blive isoleret derhjemme, og for Frank kan det være flovt at komme ud, fordi han er bange for at sige noget forkert på grund af sin sygdom,« siger Ulla Sørensen og fortsætter.

»Frank mener selv, at han er mere frisk end andre, vi har mødt, og i det store hele klarer vi det godt, fordi vi spiller badminton, fitness og cykler en masse, og vi har også lige været en måned af sted på ferie i Thailand. Men det var et sted vi kendte, og det er vigtigt for Frank, at det er noget, han kender, for så er han tryg,« siger Ulla Sørensen.

Pakke tasken rigtigt

For Ulla Sørensen har livet ændret sig en del, siden Frank fik konstateret demens.

»Jeg skal hele tiden være førerhunden. Jeg skal sørge for, at tasken er pakket rigtigt, hvis vi skal af sted, selvom han måske mener, at han har pakket den, og det skal jeg gøre, uden det er for åbenlyst, for så kan det være lidt nedværdigende for ham.«

Ulla Sørensen og hendes mand har både hus og have, og det kræver, at der af og til skal klares nogle ting. Haven skal passes, og går noget i stykker, skal det ordnes. Det har altid været Franks opgaver, men efter demensen har ramt ham, er det i højere grad Ulla Sørensen, der står for de ting.

»Det er hårdt, at jeg nu er nødt til at gøre det, som vi altid har deltes om, og vi bruger mere krudt på at diskutere små ting. Han er sød til at hjælpe derhjemme, men han kan ikke overkomme det alene,« siger Ulla Sørensen og giver et eksempel.

»Vi har en køkkenhave, som betyder meget for ham. Han ville ordne den, men plantede det samme flere steder og kunne ikke huske, hvor hvad var. Så nu gør vi det sammen. Der var også en dag, hvor vi pudsede vinduer, og så spurgte jeg, hvor han havde lagt svampen, han sagde den var i spanden, men det viste sig, at den lå oven på en busk, mens spanden stod et helt andet sted,« siger hun om de udfordringer, der kan være i et hjem med demens.

Det er hårdt. Derfor bruger Ulla Sørensen arrangementerne og tilbuddene i Ishøj Kommune til at slippe lidt væk hjemmefra.

»Nogle gange orker man det ikke, så det handler om aflastning, at jeg er med i de her ting,« siger hun og fortæller, at i løbet af undervisningsdagen får Frank besøg af sin søster, mens hans hustru er af sted, så han ikke er utryg derhjemme.