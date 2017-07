Solrød Kommune har med succes etableret et køkkenskole-tilbud, der skal inspirere psykisk udviklingshæmmede borgere til at lave mere sund mad samtidig med, at de hygger sig sammen i køkkenet.

Udviklingshæmmede: Jubler over køkkenskole

Vestegnen - 16. juli 2017

Solrød Kommune har med succes etableret et køkkenskole-tilbud, der skal inspirere psykisk udviklingshæmmede borgere til at lave mere sund mad samtidig med, at de hygger sig sammen i køkkenet.

God mad, godt selskab og sunde vaner, det er hovedtankerne bag Solrød Kommunes køkkenskole-tilbud målrettet voksne psykisk udviklingshæmmede borgere. Det første kursus løb af stablen i efteråret 2016 og siden da er der snittet mange gulerødder og hakket masser af løg.

»Køkkenskolen er blevet en stor succes. Borgerne har været så glade for tilbuddet og efterspørger selv flere kursusgange. De har fået så meget ud af det. Det har været fællesskabsdannende for gruppen, fordi deltagerne pludselig har været sammen på en ny måde i andre rammer. Samtidig er der skabt øget opmærksomhed på sunde madvaner,« siger Nikolaj Bødker, der er leder af center for handicap og socialpsykiatri i Solrød Kommune.

Tilbuddet består af fem køkkenskolegange pr. sæson, som afholdes lokalt i skolekøkkenet på Munkekærskolen. Anden sæson er lige afsluttet og både borgere og personale glæder sig til at køkkenløjerne starter op igen til efteråret med den erfarne underviser Ann Froberg, der har en bachelor i human ernæring.

»Det er en stor fornøjelse at undervise deltagerne på køkkenskolen i sunde retter, som kan laves hjemme. Vi har arbejdet med nye smagsoplevelser, tilberedningsmetoder og sunde, varierende alternativer til kendte retter. Som underviser har det været super dejligt at lære deltagerne at kende, og deres humør og gejst er så smittende, at man glæder sig til hver kursusgang. Vi snakker om sundhed, livretter, kærestemad og alt mellem himmel og jord og der er et imponerende engagement,« siger Ann Froberg.

Baggrunden for tiltaget er, at borgere med udviklingshæmning generelt er en af de grupper, som kan have gavn af at få mere vejledning og råd omkring sundhed og trivsel. Den generelle sundhedsoplysning når sjældent frem til dem, samtidig med at voksne med udviklingshæmning generelt er i en dårligere sundhedstilstand end den øvrige befolkning. De ansatte på handicap- og socialpsykiatriområdet i Solrød Kommune gør i forvejen et stort arbejde med at vejlede borgerne i at træffe sundere valg.

»I det sundhedsfremmende arbejde med borgerne handler det ikke om at udelukke alt det usunde. Så er det dømt til at mislykkes fra starten. Det handler om at finde den rigtige balance - om at spise mindre af det usunde og sætte sundere velsmagende alternativer op i stedet for,« fortæller Nikolaj Bødker.

Nordea Danmark Fonden har sponsoreret en let tilgængelig kogebog til alle deltagerne, som er særligt udviklet til at inspirere til sjov og sund madlavning. Deltagerne betaler selv for råvarerne, mens de øvrige omkostninger til underviser mv. er dækket af Solrød Kommunes forebyggelsesbudget.