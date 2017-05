Send til din ven. X Artiklen: Udstilling giver indblik i livet som pensionist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udstilling giver indblik i livet som pensionist

Vestegnen - 29. maj 2017 kl. 10:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan opleves det at blive ældre og pensionist? Det giver udstillingen »Pensionsfortællinger« nogle bud på fra den 2. juni til 19. juli i Ishøj Kultur Café.

»Jeg fik min første cykel, da jeg var ti år, i 1948. Noget af det, jeg så godt kan lide ved Nørrebro, det er det der med, at man kan cykle igennem på alle tider af døgnet; og der er mennesker hele tiden. Der er mange af mine veninder, der ikke cykler mere, men jeg synes, at på en cykel er du fri.«

Sådan fortæller Ditte på 77 år i udstillingen »Pensionsfortællinger«, der udspringer af et forskningsprojekt på Københavns Universitet. og som eksperimenterer med grænserne mellem forskning og formidling.

Her har antropolog Kamilla Nørtoft fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet i samarbejde med ældre deltagere forsket i, hvordan de oplever og håndterer større omvæltninger i deres liv.

Deltagerne er blevet udstyret med kameraer til at tage billeder af ting, der har betydning for dem i forhold til at blive pensionister. Derefter har billederne fungeret som udgangspunkt for interviews.

»Vi bliver inviteret indenfor i deres liv, og jeg har stor respekt for, at det er en handling, der kræver mod,« siger Kamilla Nørtoft.

Både billeder og fortællinger fra deltagerne giver indblik i personlige erfaringer med at blive ældre. Historierne spænder bredt; fra overvejelser over pensionering som samfundsfænomen til anekdoter om et liv med børn og børnebørn - eller uden. Netop variationen afspejler den moderne virkelighed.

Ifølge Kamilla Nørtoft har historiefortælling et stort og endnu ikke fuldt udnyttet potentiale, og når vi hører andres fortællinger, bliver vi opmærksomme på, hvordan vi egentlig tænker om andre, men også på, hvordan vi selv lever.

I projektet er der endnu ikke nogle resultater med to streger under. Men det er en del af pointen; at vise det frem, der findes nu, selv om der ikke er et entydigt resultat. Det undersøges, hvordan større omvæltninger i ældre menneskers liv opleves og håndteres af de ældre selv. Og i stedet for bare at se på de ældre som informanter - undersøgelsesobjekter - inddrages de i processen.

Udstillingen kan ses i Ishøj Kultur Café fra den 2. juni til 19. juli. Materialet rummer dels noget fra tidligere udstillinger og dels en bydelsvandring på Nørrebro, en plakat- og postkortudstilling i København og et samarbejde med Nørrebro Bibliotek.