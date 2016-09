Se billedserie Forbrændingen i Albertslund var omdannet til et skovunivers. Foto: Kim Matthäi Leland

Send til din ven. X Artiklen: Udsolgt i Børneskoven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsolgt i Børneskoven

Vestegnen - 19. september 2016 kl. 07:42 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var udsolgt, da det rå spillested, Forbrændingen i Albertslund, blev omdannet til et utopisk skovunivers for børnefamilier.

Der blev lyttet til musik og historier, der blev slappet af på græstæppet eller pudeskyerne. Der blev gået på opdagelse og grillet mad.

Børneskoven i spillestedet Forbrændingen var søndag fyldt med børn og voksne, der ville opleve det fantastiske univers, som omdannede Forbrændingens rå rammer til en skov med masser af oplevelser. Og så naturligvis levende musik for hele familien - og et besøg af »Onkel Reje« der er et kæmpe hit hos børnene.

Børneskoven i Forbrændingen var et af fyrtårnsarrangementerne under Vestegnens Kulturuge, hvor temaet var »Vestegnen - på den anden side«. Og denne søndag i Forbrændingen blev det taget bogstaveligt. Selv om der også er andet musik på plakaten - inklusive børnejazz - så er Forbrændingen i Albertslund mest kendt som et ungt spillested, indrettet ret råt. Nu blev det grønne rykket inden for i betonen, og hele konceptet var så populært, at der var total udsolgt.

Mange børnefamilier kom sammen med naboer, venner og familie, flest fra Albertslund. De oplevede en helt anden side af Forbrændingen.

Nogle kom for at bakke op om det nye initiativ, hvor børnene kunne lege sammen, hvor der var tid til hygge og afslapning - og hvor der var mulighed for at opleve »Onkel Reje« live. Andre ville opleve det fantastiske univers, der var blevet skabt - og samtidig opleve kvalitets livemusik for børn og voksne.

Ifølge børnefamilierne, så vil det være super, hvis Forbrændingen også fremover laver lignende arrangementer.