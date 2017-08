Vestegnens Politi sørger for sikkerhed og tryghed i forbindelse med søndagens kamp på Brøndby Stadion.

Send til din ven. X Artiklen: Udfordringer og sikkerhed: Gode råd før fodboldbrag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udfordringer og sikkerhed: Gode råd før fodboldbrag

Vestegnen - 05. august 2017 kl. 09:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vestegnens Politi ser frem til at sikre fans og øvrige borgere - og ønsker alle en god kamp.«

Sådan lyder det fra Vestegnens Politi før søndagens storkamp på Brøndby Stadion. Søndag den 6. august klokken 18 fløjtes kampen i gang mellem Brøndby IF og FCK på Brøndby Stadion, og det påvirker trafikken i området.

Både før og efter kampen vil der være trafikale ændringer omkring Brøndby Stadion. Når de mange fodboldfans skal til og fra det traditionsrige lokal-derby, må det forventes, at der vil opstå trafikale udfordringer. Veje vil kortvarigt blive lukket, og flere busruter vil blive omlagt.

Normalt indsætter DSB særtog til FCKs fans, men på grund af sporarbejde, er det ikke muligt søndag. Politiet opfordrer dog fortsat FCKs fans at benytte S-tog fra København til Brøndbyøster Stadion, hvor politiet vil være klar til at sikre fansenes gåtur til Brøndby Stadion.

Politiet opfordrer FCKs fans til benytte den vanlige rute fra Brøndbyøster Station mod Brøndby Stadion og retur: Brøndbyøster Torv, Brøndbyøster Boulevard, Brøndbyøstervej, Højstens Boulevard, Park Allé og Brøndbyvester Boulevard til nordsiden af Brøndby Stadion. Ruten er cirka 2,7 km.

Imens FCK-fangruppen passerer, vil det ikke være muligt at krydse deres rute. Derfor vil det heller ikke være muligt at krydse Park Allé ved Gammel Kirkevej (nord for Hytten), mens FCKs optog passerer efter kampen. Det gør, at politiet anbefaler BIF-fans til at søge syd og vest om stadion efter kampen. I forbindelse med at FCK-fans går ad ruten før og efter kampen, vil de pågældende veje være kortvarigt lukket for øvrig trafik.

På hele ruten vil der være dialog-politi i gule veste.

Parkering

Det vil ikke være muligt at parkere på Brøndbyvester Boulevard ud for Brøndby Stadion eller på den del af Gildhøj, der løber parallelt med Brøndbyvester Boulevard. De to veje bliver spærret for parkering fra tidligt søndag. Biler, der parkerer her, vil kunne fjernes af politiet uden ansvar.

Politiet anbefaler fodboldfans til at parkere syd og vest for stadion. Ofte vil det være nemmere at parkere 15 minutters gang fra stadion, frem for at lede efter p-pladser tæt på stadion, samt holde i kø før og efter kampen.

Der er en del p-pladser nord for stadion og Park Allé på »cirkus-grunden« ved Sognevej. Men hvis man vælger at parkere der, skal man være opmærksom på, at man efter kampen skal i en bue syd-syd/vest om stadion, og at der kan opstå ventetid på grund af FCK-fansenes rute tilbage til Brøndbyøster. Det vil som beskrevet ikke være muligt at krydse denne rute, før FCKs fans er passeret. Se trafik- og parkerings-info fra Brøndby IF her

Af hensyn til FCKs fans vil området ved stadions nordlige tribune blive afspærret fra søndag klokken 12. Det betyder, at man ikke kan bevæge sig nord om stadion, heller ikke via cykelstierne, der bliver lukket fra søndag middag. Al cykel-/gående trafik til og fra nordområdet skal bevæge sig øst om stadion eller køre på den vestlige side af Brøndbyvester Boulevard.

Før, under og efter kampen vil Vestegnens Politi søge at holde alle fans og øvrige borgere opdateret på Twitter og på hjemmesiden. Følg Vestegnens Politi på Twitter