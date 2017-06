Ellen Garde, som er forsker ved Hvidovre Hospitals MR-forskningsafdeling, giver gode råd om, hvordan hjernen får en god sommerferie.

Send til din ven. X Artiklen: Tyvstart: Giv hjernen en god ferie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyvstart: Giv hjernen en god ferie

Vestegnen - 26. juni 2017 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ofte tusind ting, der skal ordnes inden en sommerferie. De sidste opgaver skal klares på arbejdet, ferien skal planlægges, der skal pakkes, hunden skal passes, og naboen skal have nøglen, så potteplanterne kan blive vandet. Derfor kan tiden lige op til en ferie være ekstremt stressende for hjernen.

»Rigtig mange mennesker overbelaster hjernen op til ferien. Det betyder, at hjernen nærmest bliver derhjemme, når man er taget på ferie. Så går der nogle dage - eller ligefrem uger - før hjernen slapper nok af til at kunne komme med på ferie. Det er usundt og øger risikoen for stress og depression, hvis hjernen ikke får koblet ordentligt af i ferien,« forklarer Ellen Garde, som er forsker ved Hvidovre Hospitals MR-forskningsafdeling og lektor ved Københavns Universitet.

Hun anbefaler derfor, at man giver sin hjerne lov til at tyvstarte på ferien i ugerne før, man rejser.

»Hvis du gerne vil have din hjerne med på ferien, vil jeg anbefale, at du i ugerne op til ferien begynder at holde nogle små pauser i hverdagen, hvor du lige kobler af, kigger ud ad vinduet og tænker over, hvad du skal opleve, og hvad du glæder dig til. De positive tanker stimulerer de områder i hjernen, som giver velvære og frigiver stoffer som dopamin. Det hjælper med at undgå stress og depression,« siger hun.

De små pauser behøver, ifølge Ellen Garde, kun at vare 30 sekunder til et minut, men de kan gøre en stor forskel for, hvor hurtigt hjernen kobler af, når flyet letter og solbrillerne er taget på.

»Der er god videnskabelig evidens for, at de små pauser har stor effekt. Det basale netværk i hjernen har svært ved at fungere ordentligt, hvis det hele tiden bliver bombarderet med indtryk, men de små pauser giver hjernen mulighed for at få netværket i orden og skabe orden,« forklarer hun.

Selvom ferie for mange er lig med nye indtryk og spændende oplevelser, råder forskeren også til, at man giver sin hjerne tid til at kede sig i ferien.

For når hjernen har »fri«, får den mulighed for at samle og bearbejde de mange indtryk, som den har fået.

»Mange planlægger ofte rigtig mange ting i ferien og vil gerne ud og se og opleve en masse ting, men det er også vigtigt for hjernen at man giver sig tid til at kede sig. Så sæt jer et sted og kig på verden og ked jer sammen,« lyder rådet fra Ellen Garde.

Ifølge Ellen Garde nytter det derfor heller ikke noget, at man slæber computer, telefon og iPad med på stranden, da de let kan stresse hjernen.

»Mit råd er, at man simpelt hen gør det til en del af ferieplanlægningen at aftale, hvornår man gemmer sine gadgets væk. Det er ok fx at spille et spil eller se en film på flyet, men det er også vigtigt, at man har længere perioder, hvor man ikke hiver dem frem hele tiden og dermed giver sin hjerne lidt ro,« fortæller hun.

Ellen Gardes sidste gode råd til, hvordan man giver sin hjerne den bedste ferie, er søvn og fysisk aktivitet.

»Når du sover, arbejder hjernen stadig, men det er her den sætter indtryk og ny viden i rette sammenhæng, styrker og udvikler hjernens netværk, sikrer det fungerer optimalt. Det er også, når hjernen har ro, at de fleste kreative tanker opstår,« siger Ellen Garden og slutter:

»Flere og flere undersøgelser viser også, at fysisk aktivitet øger blodtilførslen til hjernen og endda får dele af hjernen til at vokse. Så søvn og fysisk aktivitet er gode veje til at give din hjerne en god ferie.«