Tryllebundet på Vestegnen

Kunstværket tager udgangspunkt i årets tema: »Vestegnens Kulturuge på elektrisk grund« og vil være strømførende. Kulturugen har fået verdens førende kunsthal for digital kunst i det offentlige rum, Dias Kunsthal, til at sammensætte værket og give publikum indsigt i digital kunst med dens enestående evne til at inddrage og aktivere publikum med de digitale muligheder.

»Sidste års kunstprojekt i kulturugen gav os De seks glemte kæmper, som har fået stor bevågenhed også internationalt og stadig er meget velbesøgte. Jeg glæder mig til at se, hvordan dette års digitale kunstprojekt bliver modtaget,« siger formand for Vestegnens Kulturinvesteringsråd og borgmester i Hvidovre Helle Adelborg.

Det års værk hedder »Tryllebundet« og består af i alt seks udstillingsrum på Vestegnen. Et udstillingsrum er en container, som det enkelte værk bygges i, og containerne bliver dekoreret, så man kan se, at udstillingsrummene hører sammen som et samlet værk. Værket undersøger - sammen med publikum - hvordan maskiner og teknologi kan tryllebinde vores krop og sind. Et lille eventyr fortæller om dette og opfordrer alle til at være med og lege med teknologien i værkerne.