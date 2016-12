Trygheden falder på Vestegnen

»Hvad der er årsagen til, at trygheden er faldet, er meget svært at sige - og jeg synes det er værd at understrege, at der er tale om et ret lille fald. Et bud kunne være, at 2016 har været præget af konflikter i bandemiljøet, blandt andet med skyderier, og at det har været nødvendigt i et antal tilfælde at oprette visitationszoner. Det kan påvirke borgernes tryghed, og kunne være et godt bud, men grundlæggende ved vi det ikke,« siger Bjarne Nisted.