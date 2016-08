Tribute to Papa Bue på Bredekærgård

Den 28. august kl. 13. og sætter Tribute to Papa Bue punktum for denne jazzsæson på Bredekærgård i Ishøj.

Papa Bues Viking Jazzband har gennem mere end 50 år været Danmarks mest kendte jazzband og opnået en bred folkelig popularitet og et pladesalg i millionoplag. Melodier som »Nyboders pris«, »Everybody Loves Saturday Night«, »Sidder på et værtshus« og temaet fra Olsen-bande-filmene er i dag danske evergreens. Samtidig oplevede Papa Bue usædvanlig succes i det store udland, hvor de turnerede i 30 lande og bl.a. fik overrakt byens nøgler i jazzens fødeby af selveste borgmesteren. I samarbejde med Bente Bue sammensatte Erik »Krølle« Andersen, Papa Bues klarinettist i de seneste mange år, et Memorial Band med musikere, der har været markante medlemmer af bandet i forskellige perioder, med det formål at videreføre den originale Papa Bue-sound. Mange af de store »Liller«-numre er overtaget af Per Jacobsen.