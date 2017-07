Tre-i-en løsning: Større regnvandsbassin pynter

Indvielsen skete onsdag den 28. juni - med deltagelse af cirka 50 projektfolk og naboer, som var mødt op for at se det flotte bassin og høre talerne.

»Efter flere års samarbejde med Hofor og Banedanmark om projektet, er vi stolte af at kunne indvie regnvandsbassinet, der er resultatet af tre store infrastrukturopgaver, som er blevet tænkt sammen i én fælles løsning til gavn for området. Det er ikke alene en praktisk foranstaltning til at undgå oversvømmelser i området, der blandt andet huser mange virksomheder og Brøndby Haveby. Det er også blevet et dejligt sted at gå eller løbe en tur for områdets borgere, som har bidraget med mange konstruktive input undervejs,« sagde Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.