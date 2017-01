Tre år mere med store oplevelser

»Vi er glade for, at de tre kommuner er enige om, at Opera Hedeland fortsat skal være en væsentlig del af strategien for Hedeland Naturpark. Vi er lykkedes med at skabe store kunstneriske og publikumsmæssige successer, og det fine hedelandskab spiller altid en stor rolle både før og under koncerten,« siger direktør og operachef Claus Lynge.