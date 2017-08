Transportvirksomhed får snart tredje gazelle

På syv år har de skabt en kraftig vækst. Det har indbragt dem en gazelle af Dagbladet Børsen i 2015 og 2016. Nu ser virksomheden frem til at modtage den tredje gazelle i år, da der fortsat er fuld fart på hejseopgaverne, især i København. Det fortalte Pia B. Olsen og Thomas Maximus Christensen, da de for nylig åbnede døren for et virksomhedsbesøg som et led i Greve Kommunes vækstpolitik.

»På en god dag har vi mellem 100 og 150 kundeopkald. Vi kan mærke, at der er gang i hjulene i bygge- og anlægsbranchen, og vi trives med at have hovedsæde her i Greve og vil gerne udvide vores værksted og holdeplads til lastbilerne. Greve er en kommune, der har fokus på virksomhederne, og som interesserer sig for lokalsamfundet. Vi kan ganske enkelt ikke ønske os en bedre beliggenhed. Vi ligger perfekt tæt på motorvejen. Vi kan for eksempel relativt hurtigt komme frem og tilbage med lastbil, når vi er på en stor opgave i København og pludselig mangler noget grej. Vores medarbejdere, der bor fordelt i Rødby, Klint, Ringsted, Albertslund og Ålsgårde, har også fordel af placeringen i Greve. For logistikken i og omkring kommunen er ideel,« fortæller Pia B. Olsen og henviser til, at det er medarbejdernes fortjeneste, at det går godt for virksomheden.

»Vi har to år i træk modtaget gazelleprisen. Vi får det bedste regnskab nogensinde for 2016. Det viser, at vi på tredje år i træk har fortjent en gazelle. Det er vi meget glade for og stolte over. Vi ser det som et bevis på, at vi alle efterlever det, vi siger, vi vil: At sætte høj service og fleksibilitet i højsædet og aldrig sige nej til en kunde. Vi er stolte af, at vi har nogle kompetente og engagerede medarbejdere, der kan tænke selv og tage ansvar for at få løst også de mere komplekse og komplicerede hejseopgaver. Men vi har ingen ambitioner om at blive større, end vi er nu. For os er det vigtigste, at vi har de rigtige kranbiler og de rigtige medarbejdere, der kan lide at arbejde for os,« siger Thomas Maximus Christensen.