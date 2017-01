Trafikkontrol med sidegevinster

Blandt andet stoppede politifolkene under aktionen en varebil, der viste sig at være stjålet. Den 22-årige fører var desuden frakendt retten til at køre bil. Og ikke nok med dét - varebilen kunne også sættes i forbindelse med tyveri fra en legetøjsforretning på Vestegnen op til jul, hvor gerningsmændene fyldte en indkøbsvogn med legetøj, gik ud af forretningen og læssede de stjålne varer ind i varevognen.

Den 22-årige mand kunne ikke køre videre i varebilen, så han ringede efter en kammerat. Der gik dog kun et par timer, så blev den 22-årige igen stoppet af Vestegnens Politi i en kontrol et andet sted - også denne gang bag rattet. To nu er han sigtet for to gange at have kørt bil uden kørekort og to gange tyveri af legetøj mm.