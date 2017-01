Musikmetropolen skal styrke musiklivet på flere planer.

Send til din ven. X Artiklen: Topmøde i musikmetropolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Topmøde i musikmetropolen

Vestegnen - 29. januar 2017 kl. 09:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Albertslund, Ishøj og Rødovre er blandt de 14 kommuner på Sjælland, der er gået sammen om at styrke musiklivet under navnet Musikmetropolen. På tirsdag den 31. januar holder Musikmetropolen topmøde i Ishøj Kultur Cafe, og de første projekter bliver sat i søen.

I 2019 udgør de 14 kommuner en stærk musikmetropol med gennemslagskraft regionalt, nationalt og internationalt. Det er den ambitiøse vision for Musikmetropolen, der er en del af Kulturmetropolen - en ny kulturaftale mellem de 14 kommuner og Kulturministeriet. Og i øvrigt landets største kulturaftale.

Ishøj Kommune er en særdeles aktiv aktør i Musikmetropolen, og når det første topmøde finder sted 31. januar, sker det i Ishøj Kultur Cafe, som er en vigtig spiller i Musikmetropolen.

Derudover er kulturudvalgsformand Sengül Deniz udnævnt som politisk formand for kulturaftalen, som Musikmetropolen er en del af. Ishøj Kommune håber, at Musikmetropolen kan være med til at skabe nye events, udvikle talenter, afsøge grænser og sætte gang i debatten.

Det er unikt, at så mange kommuner går sammen om at styrke musiklivet. Og kulturaftalen er da også landets største.

»Vi kan skabe noget langt større sammen end hver for sig. Det fælles mål er at sætte musikken på dagsordenen. Det gør vi i første omgang ved at indfri det store potentiale, der allerede findes i regionen sammen med de nysgerrige, kreative og åbne musikaktører, der har lyst til at gå nye veje og udvikle »forretningen«, hvad enten den drejer sig om at skabe overskud på bundlinjen, nye kunstnere, glade børn, mere publikum eller at tiltrække flere borgere til byen,« fortæller Sengül Deniz, kulturudvalgsformand og politisk formand for kulturaftalen.

Musikmetropolen har tre indsatsområder: Det er talent- og karriereudvikling, det er udvikling af spillesteder og scener og det er musikbranchens infrastruktur og samarbejde.

Projekterne kan rumme alt fra sangskrivningsforløb for lokale musikskoler over nye publikumsformater for regionens spillesteder og camps for unge talenter til en kommerciel sangskriveruddannelse.