To unge er varetægtsfængslet for røveriforsøg mod et supermarked på Hundige Strandvej. Foto: THOMAS OLSEN

To unge fængslet for røveriforsøg

Vestegnen - 23. juni 2017 kl. 09:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge mænd på 16 og 17 år, begge fra Greve, blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde som sigtede for to forsøg på røveri mod et supermarked på Hundige Strandvej onsdag aften.

Det var personalet, der alarmerede Midt- og Vestsjællands Politi, efter to maskerede mænd på en scooter var kørt tæt forbi indgangen og standset. De medbragte en sportstaske, men flygtede fra stedet, da kunder kom ud fra supermarkedet.

Politiet kørte til stedet for at gennemse videoovervågningen for at finde frem til de to på scooteren. Pludselig dukkede de to på scooteren op igen og blev genkendt af personalet, hvorefter den ene på scooteren blev anholdt, medens den anden stak af til fods og undervejs smed en taske fra sig.

Under politiets arbejde på stedet bemærkede politiet, at en personbil og personerne i den var meget interesserede i politiets arbejde på stedet. Ved kontrol af bilen viste det sig, at den ene blandt de fire mænd i bilen var identisk med ham, der flygtede til fods. Politiet foretog derfor også anholdelse af alle fire i bilen som mistænkte for at have noget at gøre med et røveriforsøg mod supermarkedet.

Den anvendte scooter viste sig at være stjålet, og den bortkastede taske fandt en af politiets hundepatruljer under eftersøgning af den flygtede mand fra scooteren.

Politiet anholdt fem mænd i alderen fra 16 til 20 år, alle fra Greve.

To af dem blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør - det var de to, som kørte maskerede på scooteren. De er nu varetægtsfænslede frem til den 6. juli.

De tre øvrige anholdte i sagen blev alle løsladt i løbet af torsdag formiddag efter afhøring til sagen, oplyser Midt -og Vestsjællands Politi.