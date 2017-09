To mænd fængslet: Mistænkt for røveri og ulovlig tvang

Den ene af de to mistænkte mænd blev varetægtsfængslet tirsdag i et lukket grundlovsforhør, og det vides derfor ikke, hvordan han stiller sig til sigtelsen for røveri og ulovlig tvang.

Den anden mand er blevet varetægtsfængslet onsdag. Han nægter sig skyldig i sigtelserne for røveri og ulovlig tvang, men erkender butikstyveri. Retten i Glostrup gav dog anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi medhold i, at der var tale om en bestyrket mistanke om røveri og ulovlig tvang, og valgte altså at varetægtsfængsle ham i 14 dage.

Vestegnens Politi mistænker de to mænd for torsdag den 27. juli cirka kl. 14 at være gået ind i Føtex i Rødovre Centrum, hvor de fyldte en indkøbskurv med elektronik og kødvarer, hvorefter de forlod butikken uden af betale. En butiksdetektiv eftersatte de to mænd ud til parkeringspladsen ved Rødovre Centrum. Butiksdetektiven fik kontakt til mændene ved at åbne bilens passagerdør. Det fik dem til at bakke køretøjet og hive butiksdetektiven med ind i bilen. De kørte fra stedet med butiksdetektiven, som under kørslen derfra blev udsat for flere spark. Butiksdetektiven blev kort efter sluppet fri på Højnæsvej og gerningsmændene kørte fra stedet.