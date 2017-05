Ishøj er en af de kommuner, hvor ældrebefolkningen vokser mest. Det giver blandt andet udfordringer med genoptræningen, når borgere har været på hospitalet, påpeger borgmester Ole Bjørstorp.

Tjek tallene her: Kommuner presset af flere ældre

Vestegnen - 10. maj 2017 kl. 10:52 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stigende antal ældre udfordrer økonomien i kommunerne. Alt andet lige stiger udgifterne til ældre-service, når der kommer flere brugere.

Det er Momentum - Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev - der har set nærmere på den udfordring, som et stigende antal ældre vil give. Allerede i disse år forventer et stort antal kommuner, at udgifterne på ældreområdet vil stige.

Det fremgår af en ny KL-rundspørge til kommunernes økonomichefer. Den viser, at næsten tre ud af fire kommuner forventer, at den demografiske udvikling vil betyde øgede driftsudgifter i 2018, og det er på ældreområdet, at der er udsigt til det største pres. Hele 77 procent af kommunerne forventer øgede driftsudgifter på ældreområdet, mens det gør sig gældende for 50 procent af kommunerne, når det gælder sundhed, 48 procent på dagpasning og 47 procent på socialområdet, skriver Momentum.

En af de kommuner, hvor antallet af ældre stiger meget, er Ishøj. Alene fra 2017 til 2018 kan Ishøj vente en stigning i antallet af +75-årige på 9,0 procent. Frem til 2025 ventes stigningen at blive på hele 89 procent.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp siger til Momentum, at den voksende ældrebefolkning lægger pres på antallet af genoptræningspladser, når kommunens borgere udskrives fra sygehuset.

»Vi har to centre, i Vallensbæk og i Ishøj. Men vi har for få pladser. Desuden har vi brug for flere akutboliger, men det koster mange penge.«

Ole Bjørstorp pointerer, at det i Ishøj Kommune har været en bevidst satsning at tilbyde en høj service til de ældre og sikre kapaciteten, så den svarer til behovet. Og det er en af årsagerne til, at der bliver flere af de ældste ældre:

»Vi gør meget for at hjælpe borgerne til at være aktive, når de bliver ældre. De får det bedre, og de lever længere, men det øger også presset på de kommunale udgifter.«

Med udsigten til, at antallet af +75 årige næsten fordobles, fra 1.199 i dag til 2.266 i 2025, vurderer borgmesteren, at det stiller kommunen under yderligere pres.

For Kurt Houlberg, kommunalforsker og programchef i Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), er der ingen tvivl om, at det stigende antal ældre vil påvirke den kommunale økonomi kraftigt.

»Kommunerne er i disse år under et demografisk udgiftspres på ældreområdet i kraft af, at der bliver flere ældre og ikke mindst flere af de ældste ældre,« siger Kurt Houlberg til Momentum og fortsætter:

»Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man skal have kommunal omsorg og pleje, bare fordi man bliver ældre, men sandsynligheden er større, ikke mindst i de sidste år af livet. Og i takt med at der bliver flere og flere ældre, vil udgiftspresset stige både på ældre- og sundhedsområdet,« fastslår Kurt Houlberg i Momentum.

Formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Damm konstaterer, at det stigende antal ældre allerede nu sætter kommunerne under pres, og at det pres kun vil stige i de kommende år. Han håber, at regeringen i forbindelse med økonomiforhandlingerne om næste års økonomi vil være med til at diskutere, hvordan vi som samfund overvinder udfordringen:

»Vi skal i kommunerne selvfølgelig fortsat arbejde med at udvikle nye metoder og gøre tingene mere effektivt, men udfordringen er så stor, at det ikke er nok. Vi bliver nødt til også at få skabt et økonomisk råderum til kommunerne, så de kan håndtere udgiftspresset. Samtidig er vi nødt til at prioritere forebyggelse, så vi sørger for, at de ældre er selvhjulpne så lang tid som muligt,« siger Martin Damm og fortsætter:

»Ellers kommer vi til at skulle diskutere, hvordan vi sikrer, at dem, der virkelig har behov, får den hjælp, de skal have, mens andre må nøjes med mindre.«

Flere ældre Her er en oversigt over antallet af +75-årige i hver kommune. Første tal er antallet i 2017 / det næste er stigningen fra 2017 til 2018 / og det sidste tal er stigningen fra 2017 til 2025.



Ishøj: 1.199 / 9,0 % / 89,0 %

Vallensbæk: 1.084 / 8,6 % / 67,9 %

Greve: 3.773 / 8,6 % / 72,0 %

Solrød: 1.506 / 7,6 % / 69,6 %

Høje-Taastrup: 3.302 / 7,5 % / 52,9 %

Albertslund: 1.866 / 7,1 % / 53,9 %

Hvidovre: 4.204 / 2,7 % / 26,3 %

Brøndby: 3.002 / 2,4 % / 26,9 %

Glostrup: 1.930 / 2,1 % / 24,2 %

Rødovre: 3.427 / 1,9 % / 16,3 %

Landsgns. 4,0% / 40,5 %

