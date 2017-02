Retten i Glostrup indleder tirsdag formiddag en omfattende sag om en 70-årig pensionist fra Brøndby, der er tiltalt for at have bestilt og overvære seksuelle overgreb mod små børn på Filippinerne via internettet. Arkivfoto.

Tiltalt tilstår bestilling af sexshows med børn

70-årig siger, at der ikke var tale om egentlige samlejer, da han købte sexshows fra Filippinerne.

Aldrig før har en person herhjemme været tiltalt for så mange seksuelle overgreb mod små børn, som en pensionist fra Brøndby. Manden er tiltalt for at have bestilt overgrebene på Filippinerne.

Her optrådte børn og nogle gange voksne i sexshows, som manden streamede på sin computer.

Iført en kortærmet skjorte i friske forårsfarver sidder han og følger med i anklagerens gennemgang af de mange overgreb.

Han har en blyant i hånden og gør notater.

Det var i februar sidste år, at betjente anholdt ham som udløber af en efterforskning fra det amerikanske forbundspoliti, FBI.

Lige siden har han opholdt sig i en celle. Her har han fejret sin 70-års fødselsdag.

Manden nægter medvirken til voldtægt af børn, lyder det fra hans forsvarer.

- Han mener, at der ikke er foregået egentlige samlejer, siger advokat Jesper Madsen.

Den 70-årige erkender kun medvirken til, at unge deltog i sexshows, som han bestilte og betalte for.

Ifølge anklageren var en del af børnene under 12 år. Nogle var kun syv-otte år, lyder påstanden. Men dette afviser den tiltalte.

- Der er en generel indsigelse mod børnenes alder, siger forsvareren. Hans klient ønskede ikke at se børn under 12 år. Forsvareren fortæller også, at den 70-årige aldrig har været på Filippinerne.

Samlet set er han tiltalt for 346 overgreb begået i løbet af fem år.

Retten har afsat 41 dage til sagen. Store mængder chats skal dokumenteres. I udskrevet form fylder nogle af samtalerne 27 sider.

Under chatten skal den tiltalte have givet præcise instrukser om, hvad han ønskede, at der skulle ske.

Først på retsmødet diskuteres det, om navneforbuddet skal ophæves. Forsvareren protesterer:

- Det kan få katastrofale konsekvenser for hustruen og familien, hvis navneforbuddet ophæves, det siger min erfaring mig, siger advokat Jesper Madsen.

Men retten beslutter at ophæve forbuddet. Afgørelsen kærer den 70-årige til Østre Landsret.

Dette skridt betyder, at forbuddet opretholdes, indtil landsretten har talt.