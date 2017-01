Uanset hvor man bor i Vallensbæk, er der ikke langt til nærmeste plejebolig.

Tilfredshedsundersøgelse: Småt er godt

Vestegnen - 15. januar 2017 kl. 08:07

En ny analyse viser, at tilfredsheden med den kommunale service er størst i de små kommuner. I Vallensbæk, der er den mindste kommune i Søndagsavisen Vestegnens område, kan man godt genkende billedet.

Selv om Asbjørn Larsen fra Vallensbæk er en ældre herre, så er han meget aktiv. Blandt andet besøger han hver dag sin veninde Inger, der bor på plejehjemmet Rønnebo.

»Jeg bor selv i Højstrupparken, så det tager mig kun fem minutter at gå over til Inger,« fortæller han.

Dagen tilbringes med hyggesnak og praktiske gøremål, og Asbjørn tager også med, hvis Inger for eksempel skal på hospitalet til undersøgelse.

»Hvis hun bliver syg, så kan de ringe til mig, og så er jeg hurtigt fremme,« siger han.

Dermed er Asbjørn en af de mange borgere, der sætter pris på den nærhed og tryghed, som man finder i små kommuner som for eksempel Vallensbæk.

En undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Ugebrevet A4, viser netop, at der især på ældreområdet er en markant forskel på, hvor tilfredse borgerne er i henholdsvis små og store kommuner. Mere end dobbelt så mange borgere i små kommuner har svaret, at de er tilfredse med ældreplejen i forhold til borgerne i store kommuner.

Ifølge Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup skyldes den høje tilfredshed simpelthen, at servicen er tættere på borgerne i de små kommuner.

»Det betyder meget, at der er et ældrecenter eller aktivitetscenter lige om hjørnet. Når man ser på, hvad der gør folk glade og tilfredse, er det jo, at der bliver lyttet til dem og deres behov. Og det er der bedre mulighed for, når du er tættere på,« siger han til Ugebrevet A4.

Det kan Asbjørn Larsen fra Vallensbæk godt genkende. Han gyser næsten ved tanken om, at der i en større kommune kunne være langt til nærmeste plejehjem.

»Det ville være frygteligt, hvis det lå 30 km væk,« siger han.

Ugebrevet A4's undersøgelse viser samme tendens på skole- og daginstitutionsområdet. Undersøgelsen er lavet i anledningen af, at det nu er ti år siden, kommunalreformen blev gennemført. Her blev mange kommuner slået sammen efter mantraet »Stort er godt«, men i praksis har det altså vist sig, at småt i nogle tilfælde kan være bedre.