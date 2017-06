Se billedserie Piotr Michalac blev første htx-student på Sydkysten Gymnasium i Ishøj.

Send til din ven. X Artiklen: Tilfreds med den sidste eksamen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilfreds med den sidste eksamen

Vestegnen - 25. juni 2017 kl. 14:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den forløbne uge sprang gymnasieelever ud som studenter over hele Vestegnen. Sydkysten Gymnasium i Ishøj var ingen undtagelse. Her kunne huer i alle farver ses på de unges hoveder, da gymnasiet udbyder alle tre gymnasieretninger.

De først stx'ere og hhx'erne sprang ud om mandagen, mens de første htx'ere ventede til tirsdag med at afslutte de sidste eksamener. Her blev Piotr Michalac den første til at få huen på, og så var der traditionen tro blomster fra rektor på Sydkysten Gymnasium Lene Gammelgaard Müller, efter han havde været oppe til sin sidste mundtlige eksamen i faget teknik A - en eksamen, der gik som den skulle ifølge Piotr.

»Jeg fik et 7-tal, og det er jeg godt tilfreds med, for det var deromkring, jeg regnede med at ligge. Jeg var ikke så nervøs, for mine andre eksamener er gået rigtigt godt. Jeg har blandt andet fået tre 12-taller i matematik, studieområdet og dansk,« siger Piotr, der ikke bare har fået en studentereksamen ud af de tre år på Sydkysten Gymnasium.

Han har også mødt sin kæreste Helene, som han har gået i klasse med, og de to nybagte studenters fremtid ligger højst sandsynligt i Odense, når de skal læse videre.

»Jeg skal bruge min studentereksamen på at læse datalogi på Syddansk Universitet i Odense, så der regner med at flytter over sammen med min kæreste efter sommerferien,« fortæller Piotr Michalac.