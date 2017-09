Vestegnen er både tæt på København og en masse grønne områder.

Tilbage til hverdagen

Vestegnen - 03. september 2017 kl. 15:09 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om at komme tilbage til hverdagen efter en lang sommerferie. Hun er blevet inspireret af alt det nye på Vestegnen. Her er hendes indlæg:

»Mest af alt holder jeg af hverdagen«. Sådan lyder det meget kendte Dan Turèll citat. Her efter sommerferien har jeg tænkt en del over det med hverdagen. Jeg holder meget af den. Og jeg er da på sin vis også glad for, at den er vendt tilbage efter en god lang ferie (som dog ikke var så varm og solrig).

Sommeren er i min optik allerede ved at gå på hæld. Der har ikke været meget af den her i Danmark. Mest af alt synes jeg, at sommeren har været præget af blæst, regn og kølige temperaturer. Hvis vi får et varmt efterår, så kan det måske veje tingene lidt op, men jeg er ikke optimistisk på den konto. Til gengæld er jeg godt i gang med hverdagen igen og det er også godt.

Mens sommerferien har været over os, så er der alligevel sket en del på Vestegnen. Det er vel et af de mange kendetegn ved vores område. Man kan være væk et par uger og når man kommer tilbage, er der altid noget ændret eller noget nyt i gang. Der sker så mange gode ting, som det ikke altid er til at få øje på. Tingene står sjældent stille på Vestegnen trods ferietid.

I denne sommer har der f.eks. været afholdt en helt ny type festival i Badesøen i Albertslund. Jeg nåede desværre ikke at deltage. Men det er et tiltag, der til fulde viser, at der forstås at tænke ud af boksen, når det kommer til at forny Vestegnen. Samtidig har Museet Kroppedal vikingeudstillinger i det fri. Desuden barsler Forstadsmuseet med ny udstilling, som absolut også er et besøg værd. En anden ny ting er, at naturvejlederne kan træffes i den kommende tid i Strandparken. Man kan her lære om, hvilke ting på stranden, der kan spises (der er flere end du tror). Der er også en krabbedag for de mindste, plus en masse andre aktiviteter.

En anden ting jeg har hæftet mig ved her i ferien, var en artikel om tilflytning til Vestegnen. Det viser sig nemlig, at rigtig mange par flytter ud af København og ind på Vestegnen. Det er både tæt på København, men også til at betale for mange. Plusserne er et større hus og grund i forhold til København, samtidig med at man får de grønne områder. Det er fedt, at tilflyttere har fået øjnene lidt op for Vestegnen. Jeg håber, at de alle vil opleve glæden, som jeg har, ved at bo på Vestegnen. Både i sommerferietider og i hverdagen.