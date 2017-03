Se billedserie Borgmester Kent Magelund fik et lift med shetlandsponyen Topper.

Til rejsegilde i hestevogn

Vestegnen - 05. marts 2017 kl. 10:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bygningerne er skudt op, ridebanen er snart klar og man kan se omridset af det, der bliver grønne foldområder.

Brøndbys nye ridecenter ved Ulsøparken på kanten til den grønne kile kan slå dørene op inden sommerferien og byggeriet holdt rejsegilde forleden.

Her deltog blandt andre borgmesteren og adskillige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Borgmester Kent Magelund ankom til rejsegildet ved brug af andre hestekræfter end normalt. Han var nemlig blevet tilbudt et lift med shetlandsponyen Topper, der holder til på nabogrunden, hvor Dyregården Søholt ligger.

Velankommet med hjælp fra den 13-årige gamle pony holdt borgmesteren tale, hvor han ikke mindst takkede håndværkerne og glædede sig over, at byggeriet gør, at Brøndby Kommune fortsat kan sikre og udvikle mulighederne for idrætsudøvere. Ridecenteret får plads til 35 heste.

Arbejdet med det nye ridecenter har været i gang siden 2015. Ridecentret opføres på grænsen til den grønne kile i Brøndby Strand ved Ulsøparken i et område, som kommunen gerne vil udvikle til et grønt område, som borgerne kan bruge. Nybyggeriet skal afløse den tidligere rideskole, der ligger cirka to kilometer væk og som ikke længere lever op til kravene om hestehold.

Ridecenteret får to ridehaller og vil have kapacitet til 35 heste og både udendørs og indendørs er der plads til pleje og opsadling af hestene. Den ene ridehal har tilskuerpladser på langsiden og kan også bruges til stævner. Fra cafeteriet har man udsyn over både indendørs- og udendørs ridebane.