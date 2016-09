Lokal Efterforskning Øst i Vestegnens Politi anholdt torsdag to unge på 16 år. De er mistænkt for et væbnet røveri i Hvidovre. Foto: THOMAS OLSEN

Teenagere fængslet for væbnet røveri

Vestegnen - 16. september 2016 kl. 14:51 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Vestegnens Politi nu har fået anholdt og varetægtsfængslet to unge mænd på 16 år, mistænkt for røveri mod Let-Køb-butikken på Hvidovrevej 270, så vil politiet fortsat gerne høre fra vidner til røveriet.

Lokal Efterforskning Øst i Vestegnens Politi anholdt torsdag de to 16-årige. De er begge sigtet for røveri af særlig grov karakter, og blev i et lukket grundlovsforhør varetægtsfængslet i henholdsvis en uge og i fire uger. På grund af deres alder sker varetægtsfængslingen i såkaldt surrogat, på en lukket ungdomsinstitution.

Længden af varetægtsfængslingen skyldtes de to unge mænds forskellige forklaringer, og hensynet til politiets muligheder for at efterprøve dem i efterforskningen.

Begge de to 16-årige nægter sig skyldige.

Politiet har også sigtet en ung mand på 17 år for at have medvirket til røveriet. Han blev ikke fremstillet for en dommer i Glostrup Ret, idet han allerede sidder varetægtsfængslet i en anden sag.

Om der er tale om unge fra eller uden for lokalområdet, vides ikke. De unge er angiveligt fra det storkøbenhavnske område.

Røveriet mod Let-Køb-butikken på Hvidovrevej 270 fandt sted onsdag den 31. august kl. 18.40. Tre gerningsmænd kom ind i butikken, bevæbnet med pistol. Her kommanderede røverne en ansat til at ligge/knæle. Imens tog den ene af gerningsmændene penge og skrabelodder, men de to andre tog cigaretter. De tre røvere forlod stedet til fods frem til to knallerter, som de flygtede på mod nord ad Hvidovrevej og derfra mod Vigerslevparken.

Politiet vil stadig gerne høre fra vidner eller fra andre, der har oplysninger om røveriet. Man kan kontakte Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448.