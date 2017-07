På Hvidovre Hospital forudser man, at tatoveringer sandsynligvis er noget læger og radiologer må vænne sig til, i takt med at danskerne får flere og større tatoveringer. Foto: Klaus Rye Santos

Tatoveringer kan give problemer i scanneren

Vestegnen - 29. juli 2017 kl. 07:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere end 50.000 danskere får lavet tatoveringer hvert år, men de kropslige dekorationer kan give problemer, hvis man skal en tur i MR-scanneren på Hvidovre Hospital.

Smerte, varme og i værste fald brandsår. Så galt kan det gå, hvis man skal MR-scannes et sted, hvor man har en tatovering. Mange tatoveringer indeholder nemlig metal, som reagerer uheldigt på radiobølgerne.

»Radiobølgerne i scannerne påvirker metallet i tatoveringer, og kan varme det op. Det kan i værste fald ødelægge huden og give slemme brandsår,« forklarer Karam Sidaros, som er sektionsleder på Hvidovre Hospitals MR forskningsafdeling.

Cirka 600.000 - eller 15 procent af alle danskere - har ladet en eller flere kropsdele pryde med de blivende tegninger, og ifølge Anne-Mette Leffers, som er overlæge på funktions- og billeddiagnostisk afdeling på Hvidovre Hospital, er tatoveringsproblematikken da også en, de jævnligt møder på afdelingen. Radiologerne på Hvidovre Hospital har aldrig oplevet deciderede brandsår som følge af scanninger, men de har oplevet, at der hos enkelte patienter opstod varmefornemmelser i tatoveringerne.

»Hvis patienterne har tatoveringer, der hvor de skal scannes, sørger vi for at informere dem grundigt om at de skal sige til, hvis de begynder at føle varme, smerte og ubehag. Hvis man siger til, afbrydes MR-scanningen, og området nedkøles med kolde klude,« siger hun og fortsætter:

»Nogle gange kan der også ske det at tatoveringerne giver forstyrrelser på scanningerne og dermed ødelægger billederne.«

Overlægen fortæller endvidere, at der er stor forskel på varmerisikoen fra tatovering til tatovering.

»Nogle farver er værre end andre. Rød indeholder fx jern og bliver derfor lettere opvarmet. Og så er der også forskel på, hvor gammel tatoveringen er, og hvor den er lavet. Jeg håber, at man er mere påpasselig i dagens Danmark med at undgå for mange metaller i blækket, men hvis man har fået lavet en større tatovering tidligere, fx i 70'erne, er det ikke til at sige, hvad der er i. Det er generelt et område, som er meget svært at holde kontrol med,« siger hun.

Anne-Mette Leffers forudser, at tatoveringer - og herunder også permanente kosmetiske tatoveringer, specielt i ansigtet - sandsynligvis er noget læger og radiologer må vænne sig til, i takt med at danskerne får flere og større tatoveringer. Hun understreger dog, at en tatovering sjældent er et problem, når man skal scannes.