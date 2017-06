Taget for spritkørsel: Så blev hans bror sur

En 25-årig mand fra Litauen blev sur over, at hans 27-årige bror var blevet taget for spirituskørsel. Foto: THOMAS OLSEN

Vestegnen - 19. juni 2017 kl. 11:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi havde søndag nok at gøre med at håndtere to brødre fra Litauen. Begge blev anholdt i Greve - den ene for spirituskørsel, den anden for uro.

Kl. 10.25 anholdt og sigtede politiet en 27-årig mand fra Litauen for spirituskørsel, efter at han var kørt fra Eriksmindecentret kort forinden. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Midt- og Vestsjællands Politi forventer - med baggrund i en alkometertest - at alkoholpromillen i den udtagne blodprøve til være så høj, at den 27-årige vil miste førerretten i Danmark. Hans førerret blev derfor straks inddraget, således at han ikke længere må køre bil i Danmark. Politiet afventer nu svar på analysen af den udtagne blodprøve, før sagen kan afgøres.

Kort efter blev politiet kaldt til uro og uorden ved Kildebrøndevej i Greve. Kl. 12.10 fik politiet en anmeldelse om, at en person var gået amok ved en skurvogn til beboelse. Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en 25-årig mand fra Litauen, som var spirituspåvirket og sur over, at hans bror - det var den 27-årige mand - kort forinden var blevet anholdt for spirituskørsel.

Politiet bad ham om at forlade området for at genskabe roen, men da han kort efter vendte tilbage, måtte politiet frihedsberøve ham og anbringe ham i detentionen til afrusning og »afkøling«. Han blev løsladt først på aftenen uden sigtelse for noget, oplyser Midt -og Vestsjællands Politi.